به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، میرباقری گفت: دوره آموزشی توانمندسازی و مهارت‌افزایی معارف اسلامی دانا و توانا ویژه فرماندهان پایگاه‌های بسیج، مربیان حلقه‌های شجره طیبه صالحین و سرگروه‌های نقش آفرین بسیج در عرصه‌های مختلف با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از خواهران و برادران بسیجی پایگاه‌های مقاومت شهرستان اشکذر برگزار شد.



وی افزود: در این دوره آموزشی مباحث مختلف عقیدتی، بصیرتی، آسیب شناسی تربیتی، ارتباط درون شبکه‌ای، تبیین اندیشه ولایت و... مطرح شد.



فرمانده حوزه مقاومت بسیج خاتم الانبیای اشکذر تصریح کرد: این دوره با هدف ارتقای توانایی و مهارتی سرگروه‌های نقش آفرین در عرصه‌های مختلف و کیفی سازی حلقه‌های صالحین، پویایی و رشد بسیجیان و تقویت شبکه‌های صالحین برگزار و به پذیرفته شدگان گواهی پایان دوره اعطا شد.