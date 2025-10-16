پخش زنده
فرمانده حوزه مقاومت بسیج اشکذر: دورههای توانمندسازی اعتقادی ـ معنوی فرمانده پایگاههای بسیج، شوراهای پایگاه و سرگروههای صالحین با عنوان طرح معارف اسلامی دانا و توانا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، میرباقری گفت: دوره آموزشی توانمندسازی و مهارتافزایی معارف اسلامی دانا و توانا ویژه فرماندهان پایگاههای بسیج، مربیان حلقههای شجره طیبه صالحین و سرگروههای نقش آفرین بسیج در عرصههای مختلف با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از خواهران و برادران بسیجی پایگاههای مقاومت شهرستان اشکذر برگزار شد.
وی افزود: در این دوره آموزشی مباحث مختلف عقیدتی، بصیرتی، آسیب شناسی تربیتی، ارتباط درون شبکهای، تبیین اندیشه ولایت و... مطرح شد.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج خاتم الانبیای اشکذر تصریح کرد: این دوره با هدف ارتقای توانایی و مهارتی سرگروههای نقش آفرین در عرصههای مختلف و کیفی سازی حلقههای صالحین، پویایی و رشد بسیجیان و تقویت شبکههای صالحین برگزار و به پذیرفته شدگان گواهی پایان دوره اعطا شد.