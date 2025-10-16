تاکنون هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی شهرستان بیله سوار به کشت کلزا اختصاص یافته و درصورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی بیش بینی می‌شود این میزان به ۵ هزار هکتار افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیر جهادکشاورزی بیله سوار گفت: با هدف خودکفایی کشور در تولید روغن، کشت دانه روغنی کلزا در شهرستان مرزی بیله‌سوار تا پنج هزار هکتار توسعه می‌یابد.

جعفرخانی اظهار کرد: از آغاز فصل کاشت محصولات کشاورزی در شهرستان بیله‌سوار یک هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی به کشت محصول کلزا اختصاص یافته است.

وی افزود: با توجه به استقبال کشاورزان از شرایط تولید مطلوب این محصول، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان فصل کاشت، این میزان تا پنج هزار هکتار افزایش یابد.

مدیر جهادکشاورزی بیله سوار به رشد صد درصدی افزایش کشت محصول با ارزش کلزا در شهرستان مرزی بیله‌سوار اشاره کرد و گفت: این شهرستان در کشت کلزا و تولید دانه روغنی با ارزش در جایگاه اول استان اردبیل قرار گرفته است.

جعفر خانی تصریح کرد: کشاورزان تلاش می‌کنند تا در مزارع آبی منطقه کشت پاییزه کلزا را انجام دهند که این روند تا ۱.۵ ماه آینده ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط اقلیمی منطقه و ارزش اقتصادی محصول تولید شده در سال‌های اخیر کشت دانه روغنی کلزا با رغبت و انگیزه بیشتر زارعان روبه‌رو بوده و همچنان این روند ادامه دارد.

مدیر جهادکشاورزی بیله سوار اضافه کرد: ۳۵ تن بذر کلزا نیز برای این شهرستان تهیه شده تا در کنار سایر نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان در فصل کاشت بتوانند از مرغوب‌ترین بذر مورد نیاز استفاده کنند.

جعفرخانی نقش کلزا را در تناوب کشت و افزایش چشمگیر میزان تولید محصولات زراعی یادآور شد و بیان کرد: تولید این محصول قطعا به خودکفایی بیشتر کشور کمک کرده تا ایران اسلامی ما بتواند در تولید روغن نباتی به جایگاه مناسب و مطلوب دست پیدا کند.

وی یادآور شد: در کنار کلزا، کشت سایر محصولات استراتژیک نظیر گندم و حبوبات نیز در منطقه آغاز شده و با توجه به الگوی تعریف شده کشت و شرایط بهره‌برداری در منطقه به ویژه به متناوب کشت، بتوان بیشترین برداشت محصولات را انجام داد.