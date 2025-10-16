پویش «همه حاضر» با هدف تامین نوشت افزار، پوشاک، کیف و کفش ویژه دانش‌آموزان زیرپوشش بهزیستی تا ۳۰ مهرماه در همدان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی بهزیستی همدان گفت: سازمان بهزیستی امسال با جذب کمک‌های نقدی و غیر نقدی به مبلغ ۲۰ میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال در ادارات، مراکز دولتی و موسسات خیریه تحت نظارت، دانش آموزان زیر پوشش را از این اقدام بهره‌مند کرد.

سمایی افزود: مبالغ جمع‌آوری شده پس از پایان پویش به تهیه و توزیع ملزومات مورد نیاز تحصیلی تهیه و توزیع می‌شود.

او تاکید کرد: همشهریان خیر و نیکوکار می‌توانند با شماره گیری کد دستوری #۱۸۱۲۳*۶۶۵۵* یا از طریق شماره حساب ۴۱۶۵۰۳۴۵۴۱۷۲۴۰۱۱، شماره شبا IR ۲۱۰۱۰۰۰۰۴۱۶۵۰۳۴۵۱۹۷۲۴۰۱۱ و یا شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۶۹۲۷۸۳۹۳ وجوه خود را واریز و در پویش همه حاضر که از شهریور آغاز و تا ۳۰ مهرماه ادامه دارد شرکت کنند.

خیران می‌توانند کمک‌های غیرنقدی خود را نیز به ادارات بهزیستی و مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی در سراسر استان تحویل دهند.