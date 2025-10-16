رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم تغییر نگرش مدیران و دوری از وابستگی به دولت، گفت: اگر به مردم و توانمندی‌های خود متکی شویم، می‌توانیم به بهترین‌ها دست یابیم و با اراده و هماهنگی می‌توان مشکلاتی، چون کیفیت آموزش و مهاجرت نخبگان را حل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسعود پزشکیان در برنامه ویژه مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور با موضوع نهضت عدالت آموزشی با مشارکت مردم با اشاره به ضرورت تحول در مدیریت کشور، بر لزوم ایجاد باور و ذهنیت «ساخت بهترین‌ها» در میان مدیران ارشد تأکید کرد و گفت: مدیران لازم است این باور را پیدا کنند که می‌توانند بهترین باشند و برای رسیدن به این هدف، راه‌های لازم را پیدا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه وابستگی به دولت مانع اصلی توسعه است، افزود: اگر به دولت وابسته شویم، ۴۰ تا ۵۰ سال دیگر نیز مشکلات حل نخواهد شد؛ اما اگر به مردم و توانمندی‌های خود متکی شویم، می‌توانیم هر کاری را که بخواهیم انجام دهیم.

پزشکیان با اشاره به تجربه عملی خود در اجرای یک طرح بهداشتی در یک استان، تاکید کرد: با وجود نبود حمایت اولیه، با تکیه بر نیرو‌های داخلی و مشارکت مردم، این طرح با موفقیت به پایان رسید و حتی مورد بازدید مقامات بین‌المللی قرار گرفت و این تجربه نشان می‌دهد که با اراده، هماهنگی و انسجام، می‌توان به پیشرفت‌های بزرگ دست یافت.

رئیس‌جمهور با انتقاد از وضعیت موجود در حوزه آموزش، پرسید؛ چرا باید دانش‌آموزان ما در مدارس با کیفیت پایین آموزش ببینند و چرا نباید بهترین باشند؟

دکتر پزشکیان با تأکید بر لزوم تحول و تغییر شرایط فعلی گفت: عمل مسئولان گویاترین پیام برای مردم است.

رئیس‌جمهور، همچنین از مدیران خواست تا با پذیرش مسئولیت وضع موجود، به دنبال ایجاد تحول باشند و با تکیه بر عمل و مشارکت مردمی، خدمتگزاری واقعی را محقق سازند.

رئیس‌جمهور خواستار ایجاد یک ذهنیت جستجوگر شد و تاکید کرد: به دنبال بهترین باشید و این ذهنیت را اگر در مجموعه‌ها ایجاد کنید، این دانش آموزان خود راه را پیدا می‌کنند و شکوفا می‌شوند، اما باید دریچه را به روی این بچه‌ها باز کنیم.

وی اضافه کرد که هر فردی در جامعه می‌تواند از مسئولان بهتر باشد و وظیفه مدیران، بستر‌سازی برای بهتر شدن و رقابت در جهت کیفیت و اثربخشی است.

رئیس‌جمهور، عمل را مهم‌ترین معیار سنجش مدیران و گویاتر از هر شعاری دانست و اظهار کرد: جای خرده‌گیری از یکدیگر، باید با عمل نشان دهیم که بهتریم، زیرا عمل گویاتر از هر پیامی است و مردم بیس از اینکه حرف‌های خوب را قبول کنند، رفتار را قبول می‌کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه مدیران، اثرگذارترین و مهم‌ترین عامل در حل مشکلات هستند، تاکید کرد: مدیران تلاش کنند و راه‌های متعددی برای رسیدن به هدف است.

دکتر پزشکیان با اشاره به اهمیت نقش مردم در حل مشکلات، خاطره‌ای از دوران ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیان کرد: وقتی با کمبود بودجه مواجه شدیم، با کمک مردم، توانستیم ۶۱۵ خانه بهداشت و چند مرکز را در مدت ۶ ماه و بدون اعتبار دولتی بسازیم.

وی این تجربه را شاه‌کلید خدمتگزاری دانست و تاکید کرد: مردم باور کنند که ما می‌خواهیم خدمتگزارشان باشیم، نه حاکمیت‌شان و این‌نباید در قالب شعار باشد.

دکتر پزشکیان در نهایت از مدیران آموزش و پرورش خواست تا با بررسی و برنامه‌ریزی، تغییرات لازم را در زیرساخت‌ها، روش‌ها و برنامه‌های آموزشی ایجاد کنند و با نگاهی جدید به این مسئولیت بنگرند.

رئیس جمهور در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده، خطاب به مردم گفت: امیدوارم همه بتوانیم در مسیر خدمت به کشور و مردم، موفق و مؤثر باشیم.

وی افزود: ما نباید از دنیا عقب بمانیم و باید بتوانیم الهام‌بخش دیگران باشیم، همان‌گونه که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند.

پزشکیان با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در مدیران و مسئولان، گفت: تغییر از خودمان شروع می‌شود. رفتار، حرکات و پیگیری‌های ما، درس‌هایی برای دیگران است و اگر نگاهمان درست شود، رفتارمان تغییر می‌کند و باور‌ها متحول می‌شود.

وی با اشاره به مسئله مهاجرت نخبگان، تاکید کرد: رفتن به خارج برای یادگیری بد نیست، اما دغدغه ما وقتی است که افراد برنمی‌گردند و نه به دلیل در حضور کشور‌های خارجی، بلکه به دلیل مدیریت نادرست و سیاست‌گذاری‌های ناصحیحی که وجود دارد.

رئیس جمهور همچنین ، در مدیریت، پیشرفت یا شکست ۹۰ درصد یک سازمان‌ در گرو عملکرد مدیران ارشد آن دستگاه برشمرد و گفت: تحقق این هم با به کارگیری مدیرانی است که بتوانند در توسعه و پیشرفت در دستگاه‌ها در گروه نظام مدیریتی با کیفیت است.

مسعود پزشکیان افزود: اگر سازمانی با چالش روبروست مقصر این چالش مدیر سازمان است و تغییر نگرش در نظام آموزشی لازم است که در اولویت برنامه‌های کشور قرار گیرد.

وی گفت: تلاش کنیم نظام آموزشی با تربیت دانش آموزانی که در آینده برای کشور کارآمد باشند داشته باشیم و برای تحقق آن لازم است توسعه یافتگی مدیران دنبال شود تا سیستم مدیریتی پیشرفته در جامعه حاکم شود.

رئیس دولت چهاردهم در ادامه افزود: برای من غیرقابل تحمل است که در حوزه آموزشی از بسیاری از کشور‌ها عقب مانده‌ایم و جبران آن نیازمند توسعه و ارتقای کیفیت در نظام تعلیم وتربیت است.

مسعود پزشکیان همچنین، جلوگیری از مهاجرت نخبگان کشوررا در گرو مدیریت صحیح در کشور دانست.

رئیس جمهور افزود: زمانی که مردم به این باور برسند هدف مسئولان خدمتگزاری و آبادانی است به میدان خواهند آمد و برای توسعه و پیشرفت کشور گام برمی دارند.

دکتر پزشکیان با تأکید بر لزوم تحول و تغییر شرایط فعلی گفت: عمل مسئولان گویاترین پیام برای مردم است.

رئیس‌جمهور، همچنین از مدیران خواست تا با پذیرش مسئولیت وضع موجود، به دنبال ایجاد تحول باشند و با تکیه بر عمل و مشارکت مردمی، خدمتگزاری واقعی را محقق سازند.

رئیس‌جمهور خواستار ایجاد یک ذهنیت جستجوگر شد و تاکید کرد: به دنبال بهترین باشید و این ذهنیت را اگر در مجموعه‌ها ایجاد کنید، این دانش آموزان خود راه را پیدا می‌کنند و شکوفا می‌شوند، اما باید دریچه را به روی این بچه‌ها باز کنیم.

وی اضافه کرد که هر فردی در جامعه می‌تواند از مسئولان بهتر باشد و وظیفه مدیران، بستر‌سازی برای بهتر شدن و رقابت در جهت کیفیت و اثربخشی است.

رئیس‌جمهور، عمل را مهم‌ترین معیار سنجش مدیران و گویاتر از هر شعاری دانست و اظهار کرد: جای خرده‌گیری از یکدیگر، باید با عمل نشان دهیم که بهتریم، زیرا عمل گویاتر از هر پیامی است و مردم بیس از اینکه حرف‌های خوب را قبول کنند، رفتار را قبول می‌کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه مدیران، اثرگذارترین و مهم‌ترین عامل در حل مشکلات هستند، تاکید کرد: مدیران تلاش کنند و راه‌های متعددی برای رسیدن به هدف است.

دکتر پزشکیان با اشاره به اهمیت نقش مردم در حل مشکلات، خاطره‌ای از دوران ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیان کرد: وقتی با کمبود بودجه مواجه شدیم، با کمک مردم، توانستیم ۶۱۵ خانه بهداشت و چند مرکز را در مدت ۶ ماه و بدون اعتبار دولتی بسازیم.

وی این تجربه را شاه‌کلید خدمتگزاری دانست و تاکید کرد: مردم باور کنند که ما می‌خواهیم خدمتگزارشان باشیم، نه حاکمیت‌شان و این‌نباید در قالب شعار باشد.

دکتر پزشکیان در نهایت از مدیران آموزش و پرورش خواست تا با بررسی و برنامه‌ریزی، تغییرات لازم را در زیرساخت‌ها، روش‌ها و برنامه‌های آموزشی ایجاد کنند و با نگاهی جدید به این مسئولیت بنگرند.

رئیس جمهور در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده، خطاب به مردم گفت: امیدوارم همه بتوانیم در مسیر خدمت به کشور و مردم، موفق و مؤثر باشیم.