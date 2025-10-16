پخش زنده
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم تغییر نگرش مدیران و دوری از وابستگی به دولت، گفت: اگر به مردم و توانمندیهای خود متکی شویم، میتوانیم به بهترینها دست یابیم و با اراده و هماهنگی میتوان مشکلاتی، چون کیفیت آموزش و مهاجرت نخبگان را حل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسعود پزشکیان در برنامه ویژه مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور با موضوع نهضت عدالت آموزشی با مشارکت مردم با اشاره به ضرورت تحول در مدیریت کشور، بر لزوم ایجاد باور و ذهنیت «ساخت بهترینها» در میان مدیران ارشد تأکید کرد و گفت: مدیران لازم است این باور را پیدا کنند که میتوانند بهترین باشند و برای رسیدن به این هدف، راههای لازم را پیدا خواهند کرد.
وی با بیان اینکه وابستگی به دولت مانع اصلی توسعه است، افزود: اگر به دولت وابسته شویم، ۴۰ تا ۵۰ سال دیگر نیز مشکلات حل نخواهد شد؛ اما اگر به مردم و توانمندیهای خود متکی شویم، میتوانیم هر کاری را که بخواهیم انجام دهیم.
پزشکیان با اشاره به تجربه عملی خود در اجرای یک طرح بهداشتی در یک استان، تاکید کرد: با وجود نبود حمایت اولیه، با تکیه بر نیروهای داخلی و مشارکت مردم، این طرح با موفقیت به پایان رسید و حتی مورد بازدید مقامات بینالمللی قرار گرفت و این تجربه نشان میدهد که با اراده، هماهنگی و انسجام، میتوان به پیشرفتهای بزرگ دست یافت.
رئیسجمهور با انتقاد از وضعیت موجود در حوزه آموزش، پرسید؛ چرا باید دانشآموزان ما در مدارس با کیفیت پایین آموزش ببینند و چرا نباید بهترین باشند؟
رئیسجمهور خواستار ایجاد یک ذهنیت جستجوگر شد و تاکید کرد: به دنبال بهترین باشید و این ذهنیت را اگر در مجموعهها ایجاد کنید، این دانش آموزان خود راه را پیدا میکنند و شکوفا میشوند، اما باید دریچه را به روی این بچهها باز کنیم.
وی اضافه کرد که هر فردی در جامعه میتواند از مسئولان بهتر باشد و وظیفه مدیران، بسترسازی برای بهتر شدن و رقابت در جهت کیفیت و اثربخشی است.
وی افزود: ما نباید از دنیا عقب بمانیم و باید بتوانیم الهامبخش دیگران باشیم، همانگونه که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند.
پزشکیان با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در مدیران و مسئولان، گفت: تغییر از خودمان شروع میشود. رفتار، حرکات و پیگیریهای ما، درسهایی برای دیگران است و اگر نگاهمان درست شود، رفتارمان تغییر میکند و باورها متحول میشود.
وی با اشاره به مسئله مهاجرت نخبگان، تاکید کرد: رفتن به خارج برای یادگیری بد نیست، اما دغدغه ما وقتی است که افراد برنمیگردند و نه به دلیل در حضور کشورهای خارجی، بلکه به دلیل مدیریت نادرست و سیاستگذاریهای ناصحیحی که وجود دارد.
رئیس جمهور همچنین ، در مدیریت، پیشرفت یا شکست ۹۰ درصد یک سازمان در گرو عملکرد مدیران ارشد آن دستگاه برشمرد و گفت: تحقق این هم با به کارگیری مدیرانی است که بتوانند در توسعه و پیشرفت در دستگاهها در گروه نظام مدیریتی با کیفیت است.
مسعود پزشکیان افزود: اگر سازمانی با چالش روبروست مقصر این چالش مدیر سازمان است و تغییر نگرش در نظام آموزشی لازم است که در اولویت برنامههای کشور قرار گیرد.
وی گفت: تلاش کنیم نظام آموزشی با تربیت دانش آموزانی که در آینده برای کشور کارآمد باشند داشته باشیم و برای تحقق آن لازم است توسعه یافتگی مدیران دنبال شود تا سیستم مدیریتی پیشرفته در جامعه حاکم شود.
رئیس دولت چهاردهم در ادامه افزود: برای من غیرقابل تحمل است که در حوزه آموزشی از بسیاری از کشورها عقب ماندهایم و جبران آن نیازمند توسعه و ارتقای کیفیت در نظام تعلیم وتربیت است.
مسعود پزشکیان همچنین، جلوگیری از مهاجرت نخبگان کشوررا در گرو مدیریت صحیح در کشور دانست.
رئیس جمهور افزود: زمانی که مردم به این باور برسند هدف مسئولان خدمتگزاری و آبادانی است به میدان خواهند آمد و برای توسعه و پیشرفت کشور گام برمی دارند.
