برنامه های «هنرنامه»، با یاد محمد اسماعیلی و ایرج صغیری، «ایل بانگ»، با نگاهی به موسیقی نواحی ایران و «نمایش فرهنگ»، با داستان شنیدنی «غذا حاضر است»، امروز از رادیو فرهنگ پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «هنرنامه»، این هفته به پاسداشت دو چهره ماندگار هنر ایران، محمد اسماعیلی و ایرج صغیری، و مروری بر جلوههای تاریخ، موسیقی و میراث فرهنگی کشور پخش میشود.
این برنامه در نگاهی چندسویه، به یادبود زندهیاد محمد اسماعیلی ـ نوازنده پیشکسوت تمبک و از چهرههای ماندگار موسیقی ایرانی ـ میپردازد و در ضمن، با مرور کارنامه هنری ایرج صغیری، نویسنده و کارگردان فقید تئاتر آیینی، یاد این هنرمند نوگرای بوشهری را نیز گرامی میدارد.
در بخش نخست، برنامه روایتگر زندگی و سیر هنری استاد محمد اسماعیلی (۱۳۱۳–۱۴۰۲) است، نوازنده و مدرس برجسته تمبک که شاگرد مستقیم حسین تهرانی بود و با همکاری چهرههایی، چون فرامرز پایور، جلیل شهناز و محمد موسوی نقش مهمی در شکلگیری گروه اساتید موسیقی ایران ایفا کرد. در این بخش به آثار آموزشی و اجراهای جهانی او نیز پرداخته میشود.
در ادامه، «هنرنامه»، آتشگاه اصفهان معرفی میشود، این بنای خشتیگِلی متعلق به دوران ساسانی، به جلوهای از میراث فرهنگی اصفهان میپردازد، بنایی که با چشمانداز بر کرانه زایندهرود، یکی از نمادهای دیرین فرهنگ نیایش در ایرانزمین بهشمار میرود.
بخش دیگر برنامه به کتاب و کتابخوانی اختصاص دارد که خاطرات عباس اقبال آشتیانی، ادیب و مورخی که در نیمقرن نخست سده چهاردهم خورشیدی، با انتشار مجلهٔ «یادگار»، زیربنای بسیاری از پژوهشهای تاریخی نوین را در ایران بنیان گذاشت معرفی میشود.
در بخش موسیقایی، قطعهی «افسونگز» ساخته محمدجواد ضرابیان با صدای همایون شجریان بر شعری از فریدون مشیری پخش میشود.
در بخش دیگر برنامه، با ادای احترام به ایرج صغیری (۱۳۲۵–۱۴۰۴)، نویسنده، نمایشنامهنویس و کارگردان تئاتر آیینی ایران، یاد و نام او را گرامی میدارند. صغیری متولد بوشهر و خالق نمایش ماندگار «قلندرخونه» بود که نخستینبار در جشن هنر شیراز سال ۱۳۵۴ روی صحنه رفت و با حضور در ۱۷ فستیوال بینالمللی، نام تئاتر ایران را در سطح جهانی مطرح کرد. او پس از تحمل دورهای ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ درگذشت. پیکر زندهیاد صغیری به زادگاهش بوشهر منتقل و با حضور هنرمندان و دوستدارانش تشییع شد.
در پایان برنامه، بخش حافظخوانی با صدای زندهیاد باقر خلیلی نیز پخش میشود.
«هنرنامه» با تهیهکنندگی حسین رحمانی و اجرای کارشناسی حامد موسوی از گروه «تولید و تأمین» رادیو فرهنگ، هر پنجشنبه ساعت ۲۱:۰۰ از موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود.
برنامه «ایل بانگ»، از تولیدات گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، این هفته نیز با نگاهی پژوهشی و شنیدنی به موسیقی نواحی ایران، پخش میشود.
در این برنامه صادق چراغی به عنوان کارشناس مجری در گفتوگویی اختصاصی با عاشیق رمضان خدابندلو از خنیاگران برجسته آذربایجان و زنجان، به بررسی جایگاه و سازوکار انتقال شفاهی نغمهها و مقامهای عاشیقی میپردازد. در این بخش، چراغی ضمن مروری بر شیوههای روایت موسیقایی در موسیقی آذربایجان، ریشههای خنیاگری و رنگهای صوتی قفقاز و زنجان را تحلیل میکند.
در ادامه، «ایل بانگ» با محوریت موسیقی نواحی شمال خراسان، میزبان حمید خضری. خنیاگر خراسانی است. در این گفتوگو، نقش سازهای محلی دوتار، دایره و مقامهای روایی منطقه، از منظر هویت فرهنگی و پیوندهای زبانی شرق ایران بررسی میشود.
«ایل بانگ»، با تهیهکنندگی صادق چراغی و مشارکت کارشناسان و نوازندگان، هر هفته پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۰ به مدت ۳۰ دقیقه از موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود.
نمایش رادیویی «غذا حاضر است»، از مجموعه برنامههای «نمایش فرهنگ»، ساعت ۲۳، از گروه تولید و تأمین پخش میشود.
این اثر نمایشی به نویسندگی داریوش روحی روایتگر قصه مسعود، پسر جوانی است که برخلاف میل پدرش علاقهای به کارهای سنتی خانوادگی ندارد و تصمیم میگیرد برای ساختن آیندهای مستقل، کسبوکاری تازه در حوزه آشپزی راهاندازی کند. او با شرکت در دورههای آشپزی و همراهی دو دوست دیگرش، آشپزخانهای کوچک را پایهگذاری میکند و در مسیر تحقق رؤیای خود با چالشها و واقعیتهای زندگی روبهرو میشود.
در این نمایش، بازی هنرمندانی همچون نورالدین جوادیان و مهرداد مهاماندوست شنیده میشود. داستان با روایتی زنده و امیدبخش، موضوع کارآفرینی، همکاری، پشتکار و استقلال جوانان را به زبانی انسانی و نزدیک به زندگی روزمره مطرح میکند و مخاطب را با فراز و فرود تلاش سه جوان برای رسیدن به هدفی مشترک همراه میسازد.
«نمایش فرهنگ»، ساعت ۲۳، روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.