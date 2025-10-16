پخش زنده
وزیر امور خارجه گفت: جنبش عدم تعهد در بیانیه نهایی در اوگاندا، اسنپ بک را محکوم کرد و آن را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان که در چارچوب نوزدهمین اجلاس میان دورهای جنبش عدم تعهد در کامپالا پایتخت اوگاندا به سر میبرد، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار صدا و سیما در کامپالا تصریح کرد: اعضای جنبش عدم تعهد که ۱۲۰ کشور جهان را شامل میشود، ضمن محکومیت جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان و تاکید بر حق قانونی ایران در برخورداری از انرژی هستهای، از سرگیری اسنپ بک را فاقد وجاهت قانونی اعلام کردند.
متن بیانیه نهایی این اجلاس روز پنجشنبه منتشر خواهد شد.
عراقچی در این سفر در راس هیاتی بلندپایه از وزارت خارجه کشورمان، رایزنیهای متنوعی نیز با وزرای امور خارجه کشورهای جنبش عدم تعهد داشته است.