هفته ملی سلامت بانوان با شعار «سلامت زنان، پشتوانه تاب آوری فردی، خانوادگی و اجتماعی» آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفته ملی سلامت بانوان (سبا) از امروز تا سی‌ام مهر با شعار «سلامت زنان، پشتوانه تاب آوری فردی، خانوادگی و اجتماعی» برگزار می‌شود.

رویکرد اصلی برگزاری هفته ملی سلامت بانوان ایران «نقش سلامت زنان در بحران‌ها و تاب آوری جامعه» است.

روز شمار هفته سلامت بدین شرح است:

پنج‌شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۴: مراقبت‌های بارداری و پیشگیری از سقط‌های احتمالی در بحران

جمعه ۱۴۰۴/۰۷/۲۵: توانمندسازی و مهارت آموزی بانوان برای مقابله با بحران

شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۶: تهدید‌ها و فرصت‌های فضای مجازی و رسانه‌ها بر سلامت زنان در بحران

یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷: بر اساس اولویت‌های دانشگاهی مرتبط با شعار هفته

دوشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۸: خود مراقبتی در بحران

سه شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۹: اورژانس‌های بیماری‌های زنان در بحران

چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۳۰: سلامت روان در بحران.

بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی اراک، یکی از پدیده‌هایی که جامعه امروزی با آن مواجه است، تمایل به بی فرزندی یا بسنده کردن به یک فرزند، در میان بسیاری از خانواده‌ها و زوج‌های جوان است؛ در صورتی که، مادر شدن تجربه‌ای است جهانی، که تمامی زنان را در سراسر دنیا به یکدیگر پیوند می‌دهد.

در همه فرهنگ ها، مادر بودن جزئی از هویت زنان محسوب می‌شود.

حس مادری با شروع بارداری شکل گرفته و با احساس مسئولیتی جدید در مراحل رشد کودک هویت می‌یابد.

امنیت، حمایت، محبت و تربیت، سلسله اموری هستند که مادران در ارتباط با فرزندان خویش انجام می‌دهند.

تجلی احساس مادرانه و نیاز به فرزند در بسیاری از زنان، به سادگی قابل مشاهده است؛ زیرا شدت احساسات و عواطف، از صفات بارز آنهاست و مهم‌ترین عرصه تجلی عاطفه و احساس، مادری کردن است.