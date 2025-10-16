پخش زنده
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه رفع اختلالات فرکانسی و GPS در دستور کار سازمان تنظیم مقررات قرار دارد، گفت:تلاشها برای کاهش این اختلالات ادامه دارد و با هماهنگیها و تفاهمهای لازم، امیدواریم سریعتر شرایط به حالت عادی بازگردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به بروز تداخلات فرکانسی و اختلالات GPS، گفت : این اختلالات منجر به کاهش کیفیت ارتباطات صوتی در برخی مناطق شده است.
وی با اشاره به تأثیر این اختلالات بر برخی سایتهای ارتباطی کشور اظهار داشت: در حال حاضر، تداخلات فرکانسی و اختلالات GPS برخی زیرساختهای ارتباطی را تحت تأثیر قرار دادهاند و شناسایی و رفع این اختلالات در دستور کار جدی ما قرار دارد.
فتاحی در ادامه افزود: تلاشها برای کاهش این اختلالات ادامه دارد و با انجام هماهنگیها و تفاهمهای لازم، امیدواریم هر چه سریعتر شرایط به حالت عادی بازگردد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات در پایان خاطرنشان کرد: بازگرداندن کیفیت ارتباطات به سطح مطلوب، از اولویتهای اصلی ماست و پیگیریها در این زمینه با جدیت دنبال میشود.