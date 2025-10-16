پخش زنده
شرکت آب و فاضلاب استان یزد علت قطعی آب شهر خضرآباد را شکستگی در خط انتقال آب به مخزن عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جوابیه شرکت آب و فاضلاب درباره قطع آب شهر خضرآباد آمده است: پس از تعویض پمپ تأسیسات در ساعات اولیه بامداد سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴، جریان آب به مخزن اصلی شهر برقرار گردید، اما متأسفانه بهدلیل شکستگی در خط انتقال آب به مخزن، روند انتقال آب متوقف شد.
بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، اکیپهای تعمیراتی شرکت آب و فاضلاب در محل حاضر شده و عملیات تعمیر خط انتقال را آغاز کرده و ظهر روز گذشته تعمیرات به پایان رسیده است.
در این مدت، عملیات آبرسانی به مخزن با تانکر برای تأمین آب موردنیاز شهروندان بهطور مستمر در حال انجام است.
از ساکنان محترم تقاضا میشود با توجه به محدودیت منابع آبی، در تمام ایام از مصرف آب برای مصارف غیرشرب خودداری کرده و در مصرف آب صرفهجویی نمایند.