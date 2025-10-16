پخش زنده
سیدعلی اصغر جوانمردی ورزشکار صدرایی در رشته پارادو و میدانی بارها توانسته پرچم کشورمان را در جهان به اهتزاز در بیاورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سیدعلی اصغر جوانمردی ورزشکار صدرایی با وجود معلولیت از ناحیه هر ۲ پا، توانسته در رشته پارادوومیدانی در ماده پرتاب وزنه مردان کلاس f۳۵ بارها پرچم کشورمان را با قهرمانی خود به اهتزاز در بیاورد.
جوانمردی توانست نشان طلای رقابتهای پارادوومیدانی در رقابت با حریفانی از ازبکستان، مولداوی (سه نفر)، برزیل، روسیه (۲ نفر)، آرژانتین، چین و قزاقستان کسب کند.
همچنین وی در سال ۲۰۲۴ در مسابقات جهانی پاراالمپیک ژاپن نشان نقره و در پاریس، یک برنز را به دست آورد.
مسابقات ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن از دیگر رقابتیهایی است که قرار است جوانمردی ورزشکار قهرمان کشورمان در آن شرکت کند.
وی در سال ۲۰۱۵ عضو تیم ملی پارادوومیدانی کشورمان شد.