به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مراسم وداع با پیکر ناصر تقوایی کارگردان سینمای ایران امروز در ساختمان شماره ۲ خانه سینما برگزار و سپس پیکر این هنرمند به سمت امامزاده طاهر کرج مشایعت شد.

در این مراسم اهالی هنر و تعدادی از هنر دوستان نیز حضور داشتند. برخی از حاضران به دلیل وصیت خود این هنرمند لباس سفید بر تن کرده بودند.

در طول مراسم صحبت این هنرمند فقید برای حاضران پخش شد.

ناصر تقوایی نویسنده و فیلمساز سه‌شنبه ۲۲ مهر در ۸۴ سالگی به دلیل عوارض ناشی از بیماری و کهولت سن درگذشت.