مستندهای «متیوز» و «پشتیبان»، از شبکه مستند پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «متیوز»، روایتگر زندگی و دوران حرفهای سِر استنلی متیوز، بازیکنی است که بسیاری او را بزرگترین فوتبالیست تاریخ میدانند.
این مستند جمعه ۲۵ مهر ساعت ۱۶، پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می شود.
مستند «پشتیبان»، به زندگی و فعالیتهای فرهنگی علیاصغر بمانی، معلم پرورشی بازنشسته، میپردازد.
این مستند به تهیه کنندگی جواد میری و کارگردانی محمدرضا نوروزبیگی، امشب ساعت ۲۲:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۵:۳۰، بازپخش می شود.