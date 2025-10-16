به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «متیوز»، روایتگر زندگی و دوران حرفه‌ای سِر استنلی متیوز، بازیکنی است که بسیاری او را بزرگ‌ترین فوتبالیست تاریخ می‌دانند.

این مستند جمعه ۲۵ مهر ساعت ۱۶، پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می شود.

مستند «پشتیبان»، به زندگی و فعالیت‌های فرهنگی علی‌اصغر بمانی، معلم پرورشی بازنشسته، می‌پردازد.

این مستند به تهیه کنندگی جواد میری و کارگردانی محمدرضا نوروزبیگی، امشب ساعت ۲۲:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۵:۳۰، بازپخش می شود.