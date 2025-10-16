به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان اعلام کرد: ۴۵۰ میلیارد ریال تاکنون برای خرید تجهیزات و بهسازی ناوگان خودرویی هزینه شده و۴۵۰ میلیارد دیگر تا پایان امسال و در مجموع ۹۰۰ میلیارد ریال برای نوسازی ناوگان و تجهیزات شرکت توزیع برق شمال کرمان اعتبار هزینه می‌شود.

محمد سلیمانی افزود:: برای ارتقای خدمات و پشتیبانی همزمان با توسعه شبکه توزیع برق، بیش از ۶۴ نماد، تجهیزات و خودروی سبک و سنگین به ناوگان خودرویی افزوده شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان گفت: نخستین بار در کشور از ناوگان موتورسیکلت در حوزه امداد و اتفاقات (۱۲۱) استفاده و همچنین با پیگیری ارتقای سلامت همکاران در کمیته‌های سلامت، تعدادی دوچرخه برای استفاده در بازدید‌های میدانی و تردد صبحگاهی تهیه شده تا ضمن تسهیل در امور، به سلامت نیروی انسانی نیز کمک شود.

۷ شهرستان شامل کرمان، رفسنجان، انار، شهربابک، راور، زرند و کوهبنان زیر پوشش شرکت توزیع برق شمال کرمان قرار دارند و این شرکت با پوشش ۲۱ هزار کیلومتر شبکه، به حدود ۷۴۰ هزار مشترک خدمات‌رسانی می‌کند.