قیمت هر اونس طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو و تضعیف ارزش دلار، به بالاترین رکورد خود رسید و از ۴۲۰۰ دلار عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت رکورد ۴۲۲۵ دلار و ۶۹ سنت در اوایل معاملات روز جاری ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۴۲۲۴ دلار و ۷۹ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار آمریکا برای تحویل در دسامبر، با ۰.۹ درصد افزایش، ۴۲۳۹ دلار و ۷۰ سنت بود.

این فلز گرانبها که اغلب در دوره‌های عدم قطعیت به عنوان یک دارایی امن دیده می‌شود و در محیط‌های با نرخ بهره پایین عملکرد خوبی دارد، از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۶۱ درصد رشد قیمت داشته است.

شاخص دلار آمریکا ۰.۱ درصد کاهش یافت و نزدیک به پایین‌ترین سطح یک هفته اخیر معامله شد و طلا را که به ارز آمریکا قیمت گذاری می شود، برای خریداران خارجی ارزان‌تر کرد.

مقامات آمریکایی از گسترش کنترل صادرات مواد معدنی کمیاب چین انتقاد کردند و آن را تهدیدی برای زنجیره‌های تامین جهانی توصیف کردند و در عین حال، از اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی خبر دادند. آمریکا و چین اوایل هفته جاری، تعرفه‌های بندری متقابلی را برای کشتی‌های یکدیگر وضع کردند که تنش‌ها در اختلاف تجاری جاری را تشدید می‌کند.

«اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: پیش‌بینی می‌شود تعطیلی دولت فدرال که اکنون در دومین هفته خود است، روزانه ۱۵ میلیارد دلار زیان برای اقتصاد آمریکا به دلیل از دست دادن تولید داشته باشد.

یک قاضی فدرال در کالیفرنیا به دولت ترامپ دستور داده که اخراج‌های گسترده کارگران فدرال را در طول تعطیلی دولت متوقف کند.

افزایش قیمت هر اونس طلا به عواملی از جمله خطرات ژئوپلیتیکی، انتظارات برای کاهش نرخ بهره، افزایش خرید بانک‌های مرکزی و ورود جریان قوی سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا نسبت داده می‌شود.

سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که در نشست ماه جاری فدرال رزرو آمریکا، نرخ بهره تقریبا ۲۵ واحد پایه کاهش یابد و پس از آن در دسامبر نیز کاهش دیگری به همین میزان تصویب شود.

طبق گزارش رویترز، «اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست» که بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا در جهان است، اعلام کرد: دارایی‌هایش روز چهارشنبه ۰.۱۱ درصد نسبت به روز سه شنبه افزایش یافت و به ۱۰۲۲.۶۰ تن رسید.

بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری پس از رسیدن به رکورد ۵۳ دلار و ۶۰ سنت در روز سه‌شنبه، با ۰.۲ درصد افزایش، به ۵۳ دلار و ۱۶ سنت رسید و روند صعودی طلا و فشار فروش در بازار معاملات نقدی را دنبال کرد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس پلاتین با ۰.۷ درصد افزایش، به ۱۶۶۵ دلار و ۷۰ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۵۴۰ دلار و ۳۶ سنت رسید.