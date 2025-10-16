پخش زنده
استاندار اردبیل گفت: در سفر اخیر رئیسجمهور به استان اردبیل ۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختهای حملونقل اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل «مسعود امامی یگانه» استاندار اردبیل، در دیدار با وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: این اعتبارات در تکمیل راهآهن اردبیل، توسعه محورهای مواصلاتی، احداث بزرگراهها و رفع نقاط حادثهخیز از شمال تا جنوب استان هزینه خواهد شد.
وی ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای عمرانی حوزه حملونقل استان اردبیل، افزود: تسریع در اجرای طرحهای اولویتدار ضروری است و با تزریق بهموقع منابع مالی، همه کارگاههای عمرانی باید فعال و پویا باقی بمانند.
استاندار اردبیل با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در حوزه راه تصریح کرد: تا پایان سال جاری، ۹۰ کیلومتر بزرگراه استان زیر بار ترافیک خواهد رفت که نقشی مؤثر در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد ایفا میکند.
امامی یگانه درباره راهاندازی بارانداز ریلی لجستیک پارسآباد نیز گفت: با دستور وزیر راه و شهرسازی، مذاکرات لازم با جمهوری آذربایجان انجام خواهد شد و عملیات اجرایی این پروژه با جدیت پیگیری میشود.
«فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی نیز با تأکید بر اولویت تکمیل راهآهن اردبیل - میانه در دولت چهاردهم بیان کرد: با دستور مستقیم رئیسجمهور، تلاش جدی برای بهرهبرداری سریع از این پروژه در دستور کار قرار دارد تا مردم استان اردبیل پس از سالها از این طرح ملی بهرهمند شوند.
وی همچنین از اختصاص ۵۰ درصد اعتبارات عمرانی استان اردبیل به پروژههای راه در سفر اخیر دولت خبر داد و تشریح کرد: این اقدام در راستای کاهش تصادفات جادهای و رفع نقاط حادثهخیز انجام میشود.