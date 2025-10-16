پخش زنده
معاون امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: با وجود فراهم بودن بسترهای قانونی و اجرایی برای برگزاری نمایشگاه؛ اصناف بومی استان، رغبتی برای مشارکت ندارند و با برگزاری آن مخالفت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ میرزاد در گفتوگوی خبری با شبکه استانی ایلام، با اشاره به الزامات قانونی برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، تأکید کرد: «بر اساس قانون، حضور اصناف بومی در نمایشگاههای عرضه محصولات در استان الزامی است و بدون مشارکت آنان، امکان برگزاری چنین رویدادهایی وجود ندارد.»
وی افزود: با وجود فراهم بودن بسترهای قانونی و اجرایی برای برگزاری نمایشگاه، اصناف بومی استان از شرکت در آن امتناع میکنند.