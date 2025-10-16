پخش زنده
استاندار خوزستان با صدور دستوری فوری برای دیوارکشی، تامین آب و برق و استقرار نیروی انتظامی، گام تازهای در مسیر احیای چهار زمین فوتبال کوی علوی اهواز برداشت؛ زمینهایی که حدود ۲ دهه بلااستفاده مانده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در دیدار با جمعی از فعالان اجتماعی کوی علوی اهواز، با اشاره به پیگیری دغدغههای آنان، از آغاز عملیات احیای فوری زمینهای ورزشی این محله خبر داد.
وی با اعلام اینکه دستور دیوارکشی فوری چهار زمین فوتبال محله علوی صادر شده است افزود: پس از تامین امنیت فیزیکی، تامین خط آب مورد نیاز برای آبیاری و تاسیسات این زمینها نیز به شرکت آب و فاضلاب استان ابلاغ شده است.
استاندار خوزستان در ادامه با تاکید بر ضرورت ایجاد روشنایی و امنیت شبانه گفت: شرکت برق منطقهای موظف شده تا نسبت به برقرسانی و نصب روشنایی این مجموعه ورزشی اقدام فوری به عمل آورد.
موالیزاده با اشاره به لزوم جلوگیری از تصرفات غیرمجاز نیز اظهار داشت: برای حفاظت تماموقت از این سرمایه عمومی، استقرار نیروی انتظامی در این منطقه از صبح پنجشنبه ۲۴ مهرماه آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف از این اقدامات، بازگرداندن زمینهای ورزشی به مردم فوتبالدوست کوی علوی است افزود: دستور دادهام تا زیرساختهای لازم در کوتاهترین زمان ممکن آماده شود تا این زمینها به شکلی استاندارد در اختیار جوانان و تیمهای محلی قرار گیرد.