پایداری جو در استان قزوین تا اوایل هفته آینده
کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، تا اوایل هفته آینده شاهد پایداری نسبی شرایط جوی در سطح استان خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی افزود: با این حال، در ساعات شبِ امروز و فردا، وزش بادهای شمالی در برخی مناطق بهویژه در کانالهای بادی استان پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: از نظر دمایی، تغییرات محسوسی تا اوایل هفته آینده مشاهده نخواهد شد و روند دما تقریباً ثابت باقی میماند.
به گفته کارشناس هواشناسی، در شب گذشته، شهر آوج با ثبت دمای ۶ درجه، خنکترین نقطه استان بود.