به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی افزود: با این حال، در ساعات شبِ امروز و فردا، وزش باد‌های شمالی در برخی مناطق به‌ویژه در کانال‌های بادی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: از نظر دمایی، تغییرات محسوسی تا اوایل هفته آینده مشاهده نخواهد شد و روند دما تقریباً ثابت باقی می‌ماند.

به گفته کارشناس هواشناسی، در شب گذشته، شهر آوج با ثبت دمای ۶ درجه، خنک‌ترین نقطه استان بود.