مدرس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور: استان یزد در سرانه تخت، رتبه اول کشور را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمد جواد کبیر با اشاره به اینکه سهم سلامت از تولید ناخالص ملی باید افزایش یابد، گفت: سهم حوزه سلامت در ابتدای دولت چهاردهم بین ۳/۷ تا ۴/۲ درصد بوده و در تلاش هستیم تا این رقم به ۶ درصد برسد. همچنین در هدفگذاری سال ۱۴۰۵ این رقم به ۷ درصد افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: استان یزد در سرانه تخت، رتبه اول کشور را داراست و توانسته قیمت تمام شده خدمات را به خوبی کنترل کند.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور ادامه داد: یزد یکی از استان‌هایی است که بیش از ۸۰ درصد جمعیت آن تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.