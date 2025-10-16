پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ظرفیتهای انسانی، فرهنگی و تمدنی استان کردستان گفت: کردستان نماد ایران زیباست و همه مؤلفههای توسعه را در خود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری امروز در دیدار با کارکنان اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان با تجلیل از توانمندی نیروی انسانی بومی این استان گفت : کردستان از سرمایه انسانی کمنظیری برخوردار است و ما اصرار داشتیم مدیر کل این استان از میان نیروهای توانمند در اداره کل انتخاب شود؛ چرا که اعتقاد داریم توسعه پایدار از دل اعتماد به نیروی انسانی محلی میگذرد.
وی با بیان اینکه دولت نگاه ملی، جامع و متوازن به همه اقوام ایرانی دارد، افزود: چهره دولت و کابینه باید تصویر زیبایی از ایران زیبا باشد. در نگاه حاکمیت، هیچ وجه تمایزی میان ایرانیان بر اساس زبان، قومیت، نژاد یا جنسیت وجود ندارد و جهتگیری دولت در این زمینه کاملاً مثبت و عادلانه است.
صالحیامیری با اشاره به نقشآفرینی مؤثر بانوان در حوزههای مدیریتی وزارتخانه گفت: امروز نیمی از کارکنان وزارت میراثفرهنگی را بانوان تشکیل میدهند که این امر نشانهای روشن از باور دولت به توانمندی زنان و بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی در همه سطوح است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به رشد منابع مالی این وزارتخانه افزود : بودجه وزارتخانه در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. این افزایش بودجه فرصت تازهای برای توسعه زیرساختهای فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سراسر کشور و بهویژه استان کردستان فراهم میکند.
وی همچنین از ضرورت تدوین سند توسعه دهساله کردستان بهعنوان نقشه راه رشد همهجانبه این استان خبر داد و گفت: اگر این سند با نگاه راهبردی و هدفگذاری دقیق برای یک دوره ۱۰ ساله تنظیم شود، کردستان به جایگاه واقعی خود بهعنوان استانی برخوردار دست خواهد یافت. در این سند، وظایف هر دستگاه بهصورت مشخص تعریف میشود تا همه ارکان دولت در مسیر توسعه هماهنگ حرکت کنند.
صالحیامیری با اشاره به جایگاه ارزشمند میراث تاریخی استان افزود: با همافزایی و برنامهریزی ویژه، مجموعه تاریخی خسروآباد سنندج را به کاخموزهای فاخر تبدیل خواهیم کرد تا مردم سنندج و گردشگران داخلی و خارجی بتوانند از این گنجینه تمدنی بهرهمند شوند.
وزیر میراثفرهنگی گفت : با وجود شرایط ویژه منطقهای، در ششماهه نخست سال جاری بیش از ۳.۵ میلیون گردشگر خارجی از ایران بازدید کردهاند. این آمار نشانهای روشن از جایگاه روبهرشد ایران در عرصه گردشگری جهانی است و کردستان نیز باید خود را برای جهشی بزرگ در این حوزه آماده کند.
صالحیامیری تأکید کرد: کردستان نماد ایران فرهنگی، سرزمین همزیستی اقوام و جلوهای از زیبایی و تمدن ایرانی است. توسعه کردستان توسعه ایران است و دولت با تمام توان در مسیر شکوفایی این دیار گام برخواهد داشت.
وزیر میراثفرهنگی همچنین پس از شنیدن دیدگاهها و مطالبات کارکنان اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان، با قدردانی از دغدغهمندی و مسئولیتپذیری آنان، قول پیگیری جدی و مستمر همه موارد مطرحشده را داد و معاونان و مدیران کل وزارتخانه را مامور کرد تا موضوعات و نکات مدنظر کارکنان را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کنند.