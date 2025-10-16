پخش زنده
نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر، با تجلیل از ۲۷ چهره برجسته فرهنگی و هنری چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: ۲۷ تن از مفاخر و نامداران فرهنگ و هنر استان در رشتههای سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، قرآن و عترت، شعر و ادب، موسیقی و رسانه در این مراسم تقدیر شدند.
فرجی افزود: نامداران فرهنگ و هنر استان چهارمحال و بختیاری در تاریخ فرهنگ و هنر این کشور از دیرباز درخشیدهاند.
وی، با اشاره به نام آورانی همچون میرزا حبیبدستان، دهقان و عمان سامانی، نوری، علی اکبر مهدی پور و دیگر هنرمندان گفت: امیدواریم که این اجراها و برنامهها تأثیر مثبتی بر فرهنگ و هنر این سرزمین داشته باشد.
در این آیین و در بخش هنری و در شاخه موسیقی رشته خوانندگی، نوازندگی و آهنگسازی از «ملک محمد مسعودی»، «حمید توفیقی»، «کوروش اسدپور» و «علی حیدری»، در شاخه تجسمی رشته خوشنویسی، نقاشی، گرافیک، عکاسی و تذهیب از «قنبر بلالی»، «جمشید مردانی»، «حمزه علی قادری»، «حمید خندان»، «سید محمدعلی سورانی»، «کریم منزوی»، «احمد تاجی» و «بهرام شمسیپور» و در شاخه هنرهای نمایشی رشته بازیگری، کارگردانی، نمایشنامهنویسی، شبیهخوانی و شاهنامهخوانی از «احمدرضا رافعی»، «رضا ولیپور»، «علیرحم شایان»، «ستار احمدی»، «سید محمد طاهریان» و «فریبرز عباسپور» به پاس تلاشهایشان در راه اعتلای فرهنگ و هنر استان و کشور تجلیل شدند.
همچنین در بخش فرهنگی و در شاخه ادبیات حوزههای تالیف و سرایش شعر از «عباس قنبری عدیوی»، «احمد رحیم خانی»، «محمد حکیم آذر»، «غضنفر برزگر» و «فیضالله طاهری»، در حوزه مطبوعات و رسانه از «سید احمد افضلی»، در حوزه قرآن و عترت از «اسدالله مجدزاده» و در حوزه سینمایی از «حسن جوانبخت» و «فریدون نجفی» نیز برای سالها کوشش در راستای بالندگی فرهنگ و هنر قدردانی شد.