پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: هم اکنون ۲ هزار ۷۲۶ نفر از افراد نابینا و کم بینا تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که از این تعداد یک هزار و ۱۰ نفر زن و یک هزار و ۷۲۶ نفر مرد از حمایتهای مستمر و غیر مستمر بهزیستی برخوردارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مریم کرمی در مراسم گرامیداشت روز عصای سفید گفت: بهزیستی بر اساس اهداف و شرح وظایف خود، همواره در تلاش است تا با سنجش دقیق سطح نیازهای افراد دارای معلولیت بینایی و انطباق نوع خدمات با سطح عملکرد و میزان محدودیتهای این افراد، فرآیند خدمت رسانی به افراد نابینا و کم بینا را طبق نیازهای روز آنان گسترش داده و به سهم خود، زمینه توانمندسازی و تلفیق اجتماعی این افراد را در عرصههای مختلف فراهم سازد.
وی افزود: تدوین و اجرای برنامههای آگاهسازی درخصوص پیشگیری از انواع معلولیتها در قالب فیلمها و جزوات و کارگاههای آموزشی، اجرای برنامهی کشوری پیشگیری از تنبلی چشم در کودکان ۳ تا ۶ ساله و برنامهی آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها از مهمترین اقدامات پیشگیرانه بهزیستی در رابطه معلولیت بینایی است.
کرمی ارائه خدمات توانبخشی، ارائه خدمات آموزشی در زمینه مهارتهای زندگی روزمره، بریل آموزی، مهارتهای استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری گویا و بریل و کار با وسائل الکترونیک را از جمله خدمات بهزیستی به افراد نابینا و کم بینا برشمرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه کاهش محدودیتها و افزایش سطح عملکرد افراد آسیب دیده بینایی مستلزم بهره گیری آنان از تجهیزات کمک توانبخشی متناسب با نیازهای آنها است. ارائه وسائل کمک توانبخشی وسائلی از قبیل عصای سفید، ساعتهای گویا و بریل، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مانند رایانه، برجسته نگار و نرم افزارهای مربوطه در اختیار افراد نابینا قرار میگیرد. همچنین افراد کم بینا از امکاناتی مانند انواع درشت نما (به دید) و ذره بین برخوردار میشوند.
مدیرکل بهزیستی حمایت از سازمانهای غیردولتی را یک از اهداف سازمان خواند و گفت: تلاش جهت مشارکت انجمنهای فعال در امور نابینایان در برنامههای مختلف سازمان، همواره در کانون توجه بوده است. تشکیل نشستهای کارشناسی و رایزنی با این انجمنها در تصمیمات مرتبط با نابینایان، حمایت از تشکلها جهت حضور در نهادهای مختلف و پیگیری حقوق نابینایان، حمایتهای مادی و تخصصی جهت اجرای برنامههای آموزشی در این انجمنها به منظور پیگیری مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان، مجموعه اقداماتی است که در مسیر حمایت از دو انجمن نابینایان استان دنبال میشود.
هم اکنون ۲ هزار ۷۲۶ نفر از افراد نابینا و کم بینا تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که از این تعداد یک هزار و ۱۰ نفر زن و یک هزار و ۷۲۶ نفر مرد از حمایتهای مستمر و غیر مستمر بهزیستی برخوردارند.