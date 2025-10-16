به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام والمسلمین مطیعی به مناسبت ۲۴ مهر سالروز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس عقیدتی سیاسی پدافند هوایی سمنان با تمجید از نقش مهم ارتش و سپاه در تامین و تقویت امنیت افزود:شهدایی مانند صیاد و بروجردی از شخصیت‌هایی دلباخته کشور و نظام بودند که در سایه عقیدتی سیاسی و نظام جمهوری اسلامی رشد کردند و لایق شهادت شدند.

وی تصریح کرد:در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز نیروی پدافند با دلاوری و ابتکار حضوری موثر در تامین امنیت کشور داشت .