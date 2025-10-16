پخش زنده
رئیس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان سمنان : تیم سمنان در اردوی آمادگی تیم ملی پیوند اعضا شرکت می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، خانم چگینی در مجمع عمومی سالیانه هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان سمنان گفت : اردوی تیم ملی پیوند اعضا که در بندرانزلی برگزار میشود و استان سمنان با ۱۰ ورزشکار در رشتههای مختلف در این اردو شرکت خواهد کرد.
رئیس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان سمنان همچنین گفت : جشنواره منطقهای ورزشکاران مبتلا به دیابت از امروز با حضور استانهای خراسان جنوبی و شمالی رضوی و گلستان و در ردههای سنی زیر ۲۵ و بالای ۲۵ در رشتههای دارت شطرنج تنیس روی میز در سمنان آغاز می شود.