به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در دیدار نهایی این رقابت‌ها، تیم سپاه استان سمنان با پیروزی ۲ بر صفر مقابل تیم استانداری، عنوان قهرمانی را از آنِ خود کرد. در دیدار رده‌بندی نیز تیم دانشگاه علوم پزشکی سمنان با نتیجه ۲ بر صفر برابر یگان ویژه استان به برتری رسید و در جایگاه سوم ایستاد.

محمدعلی حمیدی از تیم دانشگاه علوم پزشکی سمنان با به ثمر رساندن ۸ گل، عنوان آقای گل مسابقات و حسن میثمی فر از تیم سپاه استان با دو گل خورده عنوان برترین دروازه بان را به دست آوردند.

به گفته محمد مطهری نژاد معاون تربیت بدنی سپاه استان این مسابقات با حضور ۱۵ تیم در قالب چهار گروه و به‌منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان برگزار شد.