به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،یادگار احمدی در نشست با خبرنگاران گفت: تلاش بر این است که نظارت‌ها بر بازار نتیجه گرا و کیفی باشد.

احمدی، با بیان این که جلسات ستاد تسهیل به صورت هفتگی و منظم برگزار می‌شود گفت: تا کنون مشکلات ۲۰۰ واحد صنعتی بررسی و پیگیری شده است.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان افزود:برای اولین بار در کشور نظارت هوشمند بر معادن با هدف شفاف سازی فعالیت معادن در استان سمنان در حال اجراست.