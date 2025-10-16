پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صمت استان سمنان از افزایش ۲۰ درصدی نظارتها بر بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،یادگار احمدی در نشست با خبرنگاران گفت: تلاش بر این است که نظارتها بر بازار نتیجه گرا و کیفی باشد.
احمدی، با بیان این که جلسات ستاد تسهیل به صورت هفتگی و منظم برگزار میشود گفت: تا کنون مشکلات ۲۰۰ واحد صنعتی بررسی و پیگیری شده است.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان افزود:برای اولین بار در کشور نظارت هوشمند بر معادن با هدف شفاف سازی فعالیت معادن در استان سمنان در حال اجراست.