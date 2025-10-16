فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره از توقیف یک دستگاه موتور سیکلت سنگین هوندا ۱۳۰۰ سی سی، به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ علیرضا مقدم گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان خرم دره در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایست و بارزسی سه راهی قلعه حسینیه به یک دستگاه موتور سیکلت سنگین هوندا ۱۳۰۰ سی سی مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضایی در بررسی صورت گرفته موتورسیکلت فاقد هرگونه مدارک مثبته بوده که به یگان انتظامی دلالت و بهمراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش این موتورسیکلت توقیفی را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.