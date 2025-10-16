به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این نمایشگاه، غرفه‌داران از استان‌های مختلف، محصولات متنوعی از جمله پوشاک، مواد غذایی، صنایع‌دستی و سوغات محلی را عرضه می‌کنند.

داوود اتوکش نایب رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه محصولات این نمایشگاه با قیمت نازلتر از بازار عرضه می‌شود گفت: در کنار فروش سوغات، خوراکی، صنایع دستی و پوشاک، عرضه برنج، مرغ و گوشت نیز در دستور کار نمایشگاه است.