نمایشگاه پاییزه با هدف عرضه مستقیم کالا و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در محل دائمی نمایشگاه های سمنان برپاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این نمایشگاه، غرفهداران از استانهای مختلف، محصولات متنوعی از جمله پوشاک، مواد غذایی، صنایعدستی و سوغات محلی را عرضه میکنند.
داوود اتوکش نایب رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه محصولات این نمایشگاه با قیمت نازلتر از بازار عرضه میشود گفت: در کنار فروش سوغات، خوراکی، صنایع دستی و پوشاک، عرضه برنج، مرغ و گوشت نیز در دستور کار نمایشگاه است.