به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهدی حسن عباسی در بازدید از بندر گوگسر در شرق هرمزگان افزود:در کارگروه تخصصی وزارت کشور، موضوع ایجاد مرز تجاری در بندر گوگسر بررسی شده و با نگاهی مثبت نسبت به توسعه این منطقه وارد عمل شده‌ایم.

وی گفت: هدف از این بازدید، بررسی ظرفیت‌های مرزی و زیرساخت‌های بندری و گمرکی، همچنین تسهیل مبادلات اقتصادی و معیشتی مرزنشینان منطقه است.

مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور برای تحقق این هدف، لازم است سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در منطقه مستقر شوند تا زمینه ایجاد مرز رسمی تجاری فراهم شود.

عباسی افزود: با همکاری مردم، سرمایه‌گذاران بومی و دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنیم تا به زودی طرح تجاری‌سازی بندر گوکسر محقق شود.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: یکی از مطالبات دیرینه مردم شرق هرمزگان به‌ویژه بخش لیردف احیای گمرک و فعال‌سازی بندر گوکسر است که خوشبختانه امروز نشانه‌های امیدبخشی از تحقق این خواسته مردمی مشاهده می‌شود.

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی افزود: تلاش خواهیم کرد با همکاری خیران، مردم منطقه و مسئولان استان زیرساخت‌های مورد نیاز این بندر هرچه سریع‌تر تأمین شود تا در مرحله نخست شاهد استقرار گمرک و سپس اعلام رسمی مرز باشیم.

وی گفت: با همت وزارت کشور و اعضای کارگروه مرز و امور مرزنشینان وزات کشور، امیدواریم مردم منطقه به‌زودی از مزایای اقتصادی و تجاری این بندر بهره‌مند شوند و شاهد رونق معیشت، اشتغال و توسعه در شرق هرمزگان باشیم.