رئیس سازمان دانشآموزی لرستان از آغاز ثبتنام دانشآموزان متقاضی شرکت در برنامه حج عمره دانشآموزی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محسن امیری خواه با اشاره به آغاز ثبت نام عمره دانش آموزی در استان گفت: اعزام دانشآموزان به سرزمین وحی در هفته اول آذرماه خواهد بود.
وی افزود: کاروانهای اعزامی از ایستگاههای پروازی کرمانشاه و اصفهان به مقصد مکه و مدینه حرکت میکنند.
رئیس سازمان دانشآموزی لرستان بیان کرد: دانشآموزان علاقهمند میتوانند تا سوم آبانماه با مراجعه به معاونتهای پرورشی نواحی، شهرستانها و مناطق استان و همچنین از طریق لینک ثبتنام موجود در کانال سازمان دانشآموزی در شبکه شاد، برای ثبتنام اقدام کنند.
امیری خواه تأکیدکرد: اولویت اعزام با دانشآموزان برتر در حوزههای قرآنی، فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی و آموزشی و نیز فعالان تشکلهای دانشآموزی همچون پیشتازان، شوراهای دانشآموزی و خبرگزاری پانا است.
وی با اشاره به افزایش پنج برابری سهمیه اعزام استان در مقایسه با سال گذشته تصریح کرد: اعزام دانشآموزان هر دو جنسیت شامل پسران پایه دهم و یازدهم و دختران پایه یازدهم و دوازدهم انجام خواهد شد.