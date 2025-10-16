پخش زنده
مسعود فرزانه گفت: مجموعه «قصه ما مثل شد» به قلم محمد میرکیانی پلی میان سنتهای ایرانی-باستانی و تربیت نسل نو است.
آقای فرزانه مدیرعامل انتشارات به نشر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: این اثر با بازآفرینی مثلها و حکایتهای ایرانی، توانسته جایگاه ویژهای در تربیت فرهنگی، اخلاقی و هویتی نسل جدید ایران پیدا کند.
وی گفت: «قصه ما مثل شد» با تکیه بر میراث ادبی و دینی، به ابزاری مؤثر برای انتقال ارزشهای ایرانیاسلامی به کودکان و نوجوانان تبدیل شده است.
مسعود فرزانه با بیان اینکه مجموعه «قصه ما مثل شد» که از سال ۱۳۸۴ توسط انتشارات وابسته به آستان قدس رضوی منتشر شده، افزود: این کتاب تاکنون در بیش از ۳۰۰ نوبت تجدید چاپ شده و شمارگان آن از مرز یک میلیون نسخه گذشته است.
مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی گفت: این مجموعه با روایتهای جذاب و آموزنده، مثلها و حکایتهای کهن ایرانی را در قالبی تازه و قابل فهم برای نسل امروز بازآفرینی کرده و به یکی از پرخوانندهترین آثار حوزه ادبیات کودک و نوجوان تبدیل شده است.
وی افزود: این کتاب نهتنها در تقویت پایههای عقیدتی و قومی فرزندان ایران نقش داشته، بلکه در توسعه مهارتهای فردی، توانمندیهای خلاقیتساز و آموزش غیرمستقیم سبک زندگی ایرانیاسلامی نیز مؤثر بوده است.
این ناشر گفت: «قصه ما مثل شد» با زبان شیرین و روایتهای پرکشش، توانسته مخاطبان خود را از میان کودکان، نوجوانان و حتی والدین جذب کند و به بخشی از خاطره جمعی خانوادههای ایرانی بدل شود.
وی با اشاره به اینکه، از این اثر در دهه هشتاد در قالب یک مجموعه پویانمایی به کارگردانی علیرضا کاویان راد ساخته و پخش شد، افزود: این مجموعه پویانمایی از شبکههای ملی، منطقهای و بینالمللی پخش شد و توانسته پیامهای فرهنگی و اخلاقی کتاب را به شکلی گستردهتر منتقل کند.
مسعود فرزانه گفت: این اثر در سه قطع مختلف (کوچک، متوسط و رقعی) است که تا کنون بیش از یک میلیون نسخه منتشر شده و امکان استفاده برای گروههای سنی و شرایط مختلف را فراهم کرده است.
محمد میرکیانی بیش از پنج دهه کار نگارش خود را آغاز کرده و طی این ۵۰ سال بیش از ۳۰ عنوان کتاب تالیف کرده است.
انتشارات آستان قدس رضوی (به نشر) تاکنون در جشنوارههای «کتاب سال جمهوری اسلامی ایران»، «جشنوارههای علمی و دانشگاهی»، «کتاب فصل، انتخاب کتاب برتر خراسان رضوی» و «جشنوارههای تخصصی آثار کودک و نوجوان» صاحب رتبه شده است.