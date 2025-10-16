رئیس هیئت مدیره جامعه نابینایان میبد: دوره‌های آموزشی زیلو بافی، کاربافی و قلاب بافی و سفر‌های زیارتی از خدمات ارائه شده به افراد کم بینا و نابینا در این شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم جشن عصای سفید به همت جامعه نابینایان با حضور مدیرکل بهزیستی استان و رئیس اداره بهزیستی، مسئولان و نابینایان شهرستان میبد برگزار شد.

رئیس بهزیستی میبد در این مراسم با گرامیداشت روز جهانی نابینایان گفت: موسسه غیرانتفاعی جامعه نابینایان میبد که متولی اصلی برگزاری این مراسم است در اواخر سال ۱۳۹۳ شروع به کار کرده و فعالیت‌های گسترده‌ای را در قالب آموزشی و تفریحی و توانمندسازی به جامعه هدف خود انجام داده است.

فاطمه سادات جوادیان افزود: مرکز آموزشی توانبخشی نگاه روشن نیز از سال ۱۴۰۲ به عنوان دومین مرکز خانواده و کودک نابینا و کم بینا در استان، زیرمجموعه جامعه نابینایان و تحت پوشش اداره بهزیستی میبد فعالیت می کند.

وی تصریح کرد: این گونه مراکز ضمن ارائه خدمات و آموزش‌های متعدد، به غنی شدن زندگی کودکان نابینا و کم بینا و توانمندی و دستیابی به استقلال آنان کمک شایانی می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره جامعه نابینایان میبد هم با بیان اینکه ۴۰۰ نفر در شهرستان میبد تحت پوشش جامعه نابینا و کم بینا هستند، گفت: برای این افراد دوره‌های آموزشی زیلو بافی، کاربافی و قلاب بافی برگزار کرده و یک گروه سرود هم تشکیل داده‌ایم.

حسین برزگر ادامه داد: امسال علاوه بر اردوی درون استانی، ۹۰ نفر را هم برای زیارت به مشهد اعزام کردیم.

وی اظهار داشت: از مسئولان انتظار داریم فضای شهر را برای رفت و آمد معلولین مناسب سازی، عابربانک‌ها را گویا و مدارسی که دو طبقه است را برای دانش آموزان معلول به آسانسور تجهیز کنند.

در پایان مراسم از فاطمه جعفری، نابینای مطلق که حائز رتبه ۳۶۰ در کنکور سراسری امسال شده بود و حسین برزگر به پاس تلاش‌های ارزشمند وی برایخدمت به جامعه نابینایان، با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل شد.