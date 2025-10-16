به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل صدا و سیمای مرکز مهاباد، با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات در ایران اسلامی گفـت: حضور مردم در انتخابات نشان می‌دهد که ملت، متعهّد به نظام و دولت است و این امر بسیار مهم کشور را همچون سنگری مستحکم در مقابل توطئه‌ها حفظ می‌کند.

علی عیسی زاده اضافه کرد: انتخابات نماد مردم سالاری دینی و اقتدار نظام است به همین خاطر باید تمام توان و تلاش مدیران واحد‌های مختلف در جهت جلب مشارکت مردم و کمک به برگزاری انتخاباتی سالم در فضایی آرام و رقابتی باشد.

او دراین نشست برضرورت اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان و ستاد انتخابات کشوردر خصوص انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا از سوی حوزه‌های تولید محتوا تأکید کرد.

عیسی زاده در ادامه با بیان اهمیت پرداخت رسانه‌ای به موضوع انتخابات و تاکید بر تهیه برنامه‌های با محتوا و مخاطب پسند با رویکرد مطالبه گری گفت: باید از تمام ظرفیت‌های رسانه در بخش‌های مختلف از جمله برنامه‌های گفت‌و‌گو محور صدا و سیما، گزارش‌های خبری، زیرنویس و فضای مجازی با دعوت از نخبگان و افراد توانمند و تأثیرگذار برای شرکت گسترده مردم در این امر مهم بهره گرفت.

تولید و پخش برنامه‌های امیدآفرین، پرداخت به مطالبات و منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص موضوع انتخابات و اهمیت مشارکت در این رویداد، پخش زیرنویس‌های ترغیبی و تشویقی، دعوت از نخبگان، اساتید و چهره‌های شناخته شده و تاثیر گذار و انجام اقدامات و تهیه و پخش برنامه‌های شایسته و مناسب برای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان از دیگر موضوعاتی بود که مدیر کل این مرکز به پرداخت آنها در برنامه‌ها تأکید کرد.

در ادامه معاونان و مدیران واحد‌های مختلف مرکز به ویژه صدا، سیما، پژوهش، خبر و فضای مجازی گزارش‌هایی از اقدامات صورت گرفته و پیش بینی‌های لازم برای پرداخت به انتخابات ارائه کردند.

به گزارش ستاد انتخابات وزارت کشور هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا روز جمعه یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.

شورا‌های اسلامی شهر و روستا به عنوان بازوی مشورتی نظام مدیریت شهری از جایگاه ویژه‌ای در ساختار حکمرانی محلی برخوردارند.