به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی علایی از پیشرفت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان خبر داد و گفت: صدور پروانه ساختمانی برای واحد‌های نهضت ملی مسکن در حال اجرا است و تاکنون قرارداد تحویل برای ۲۴۳ متقاضی منعقد شده است.

وی افزود: همچنین مقرر شده است برای ۵۴ واحد مسکن ویژه محرومان نیز اقدامات لازم در خصوص صدور مجوز و آغاز عملیات اجرایی صورت بگیرد.

علایی با اشاره به وسعت اجرای این طرح گفت: مرحله نخست نهضت ملی مسکن در شهرستان سلماس با زیربنایی بالغ بر ۴۲ هزار مترمربع در حال اجراست که با تکمیل آن، بخش قابل توجهی از نیاز مسکن متقاضیان در شهرستان تأمین خواهد شد.

فرماندار سلماس در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن از اولویت‌های اصلی دولت در حوزه عمران و خدمات اجتماعی است و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، روند ساخت و تحویل واحد‌ها با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.