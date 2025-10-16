پخش زنده
استاندار گیلان گفت: دولت از هر اقدامی که به نفع کشاورزی باشد مانند واردات ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته، حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در سی و هشتمین همایش تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی گیلان به میزبانی جهاد کشاورزی استان که در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور برگزار شد، با تبریک و قدردانی از تولیدکنندگان منتخب استانی و ملی، کشاورزی را رکن اصلی تامین امنیت غذایی کشور دانست و گفت: در قرنهای گذشته، رشد جمعیت را تهدیدی برای تأمین غذا میدانستند، اما با پیشرفت علم و فناوری در کشاورزی، این نگرانی برطرف شد و امروز مشکل جهان توزیع ناعادلانه منابع غذایی است.
وی با اشاره به نقش دولتها در حمایت از تولید، افزود: تعیین قیمت تضمینی محصولات از سیاستهای مؤثر اقتصادی برای جلوگیری از نوسانات بازار و حمایت از تولیدکنندگان است و تجربه جهانی نشان میدهد مداخله هوشمندانه دولتها میتواند از آسیبهای ناشی از نوسانات عرضه و تقاضا جلوگیری کند.
افزایش ۶۵ درصدی بارشها و رشد چشمگیر تولیدات کشاورزی در گیلان
استاندار گیلان با بیان اینکه این استان با وجود وسعت محدود، ۲۸ درصد از زمینهای خود را به کشاورزی اختصاص داده است، گفت: این رقم در مقایسه با میانگین ۱۸ درصدی کشور قابل توجه است و جایگاه برجسته گیلان در تولید محصولات کشاورزی را نشان میدهد.
هادی حقشناس با اشاره به افزایش ۶۵ درصدی بارشها در سال آبی جاری در مقایسه با میانگین ۴۰ سال گذشته، افزود: گیلان با زمینهای حاصلخیز، منابع آبی فراوان و تنوع اقلیمی، ظرفیت کم نظیری برای تولید محصولات متنوع کشاورزی دارد و پیش بینی میشود امسال بیش از ۷۰۰ هزار تن برنج، ۲۰۰ هزار تن کیوی، ۲۰۰ هزار تن مرکبات و مقادیر قابل توجهی زیتون در استان برداشت شود.
لزوم بهره گیری از فناوری و پژوهش برای ارتقای بهره وری کشاورزی
وی افزایش بهره وری در بخش کشاورزی را ضروری دانست و اضافه کرد: برای بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیتها، باید ارزش افزوده تولیدات کشاورزی افزایش یابد و این امر به کمک علم، پژوهش و فناوریهای نوین محقق خواهد شد.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به ضرورت تقویت نهادهای تحقیقاتی و کاربردی سازی دانش بومی و دانشگاهی، گفت: کشورهای پیشرفته با بهره گیری از فناوری نوین، به بهرهوری بالایی دست یافتهاند و ما هم باید از توان علمی و ظرفیت پژوهشی کشور برای ارتقای عملکرد کشاورزی استفاده کنیم.
هادی حقشناس با اشاره به موقعیت ممتاز گیلان در منابع طبیعی، جنگل، دریا و اقلیم متنوع گفت: این استان با داشتن زمینهای حاصلخیز و منابع آبی فراوان، باید جایگاهی بالاتر از سهم ۳ درصدی در تولید ناخالص ملی را داشته باشد تا بتواند به یکی از قطبهای اقتصادی و تولیدی کشور در حوزه کشاورزی و شیلات تبدیل شود.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت بهینه منابع آب، اضافه کرد: بخشی از فاضلابهای خانگی، صنعتی و کشاورزی بدون تصفیه به رودخانهها وارد میشود که این امر علاوه بر آسیب به محیط زیست، بر تولیدات کشاورزی و آبزیپروری هم اثر منفی دارد و باید با مشارکت صنایع، از آب تصفیه شده در چرخه تولید صنعتی استفاده کرد تا فشار بر منابع آب شیرین کاهش یابد.
استاندار گیلان در ادامه با گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و اشاره به نقش آنها در پویایی کشاورزی و پایداری خانوادههای روستایی، گفت: زنان روستایی با تلاش و مهارت خود، سلامت و اقتصاد خانوارهای روستایی را تضمین کردهاند.
هادی حقشناس همچنین استفاده از تجهیزات پیشرفته را راهکاری مؤثر برای نوسازی ناوگان کشاورزی دانست و افزود: با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد و تسهیل واردات ماشینآلات برداشت و کمباینهای مدرن، میتوان بهره وری را در مزارع افزایش داد.
وی در پایان گفت: دولت از هر اقدامی که به نفع بخش کشاورزی باشد حمایت میکند و استانداری گیلان آماده است با هماهنگی دستگاههای مرتبط، زمینه تأمین تجهیزات و تسهیل فعالیتهای تولیدی را به شرط نبود مغایرت با قانون و وارد نشدن خسارت به مردم و محیط زیست فراهم کند.
در این مراسم، صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گزارشی از فعالیتهای این سازمان ارائه کرد و تعدادی از کشاورزان نمونه دیدگاههای خود را مطرح کردند.
در پایان این همایش، از ۲۳ کشاورز نمونه گیلان با حضور استاندار و جمعی از مدیران تجلیل شد.
همچنین در حاشیه همایش، استاندار گیلان از طرح در دست ساخت کارخانه نوآوری بیوتکنولوژی کشاورزی با سرمایه گذاری بخش خصوصی بازدید کرد که با راه اندازی این طرح برای ۶۰ نفر شغل ایجاد خواهد کرد.