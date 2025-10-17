پخش زنده
راهاندازی مرکز تخصصی «نفس» در استان سمنان موجب نجات ۴۸۶ نوزاد از سقط جنین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مسئول مرکز تخصصی نفس استان سمنان در کارگاه توانمند سازی مسئولان این مرکز گفت : : فعالیتهای مرکز نفس تنها به پیشگیری از سقط محدود نمیشود، بلکه پس از تولد فرزندان نیز برنامههای فرهنگی متعددی برای خانوادهها تدارک دیدهایم تا این روند حمایتی ادامهدار باشد.
ابوالفضل منشی زاده با بیان اینکه ۱۱ مرکز فعال در شهرستانهای استان سمنان راهاندازی شده گفت: حدود ۸۰ پزشک متخصص، به همراه جمعی از روانپزشکان و فعالان حوزه اجتماعی، در این طرح مهم مشارکت و همکاری دارند.
وی از ارائه هزاران خدمت جهادی در مناطق محروم و نجات صدها نوزاد از سقط جنین با فعالیت مرکز تخصصی نفس خبر داد وگفت: در حال حاضر ۳۷۵ مرکز تخصصی نفس در کشور فعال است که استان سمنان رتبه برتر کشور را در این زمینه از آن خود کرده است.
منشی زاده افزود: قرار است تا پایان امسال دو مرکز نفس در شهرستانهای شاهرود و دامغان راه اندازی شود.
در کارگاه یکروزه توانمند سازی مسئولان مراکز نفس آموزشهای لازم در زمینه مشاوره و آگاهی بخشی برای پیشگیری از سقط جنین ارائه شد.