وزیر دفاع اندونزی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که جاکارتا در حال بررسی خرید چندین فروند جنگنده جی-۱۰ (J-۱۰) از چین است. این اظهارات پس از مصاحبه دانی ارموان تاوفانتو، معاون وزیر دفاع اندونزی مطرح شد که به نهایی‌سازی خرید جت‌های اف-۱۵‌ای‌ایکس (F-۱۵ EX) آمریکا نیز اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که وزارت دفاع چین هیچ بیانیه‌ای در مورد گزارش خرید احتمالی اندونزی منتشر نکرده است، جیانگ بین، سخنگوی این نهاد نظامی چینی، پیشتر درباره مذاکرات برخی کشور‌ها با پکن در مورد خرید تسلیحات گفت: «چین همیشه رویکردی محتاطانه و مسئولانه در صادرات تسلیحات دارد.»

جانگ جونشه، کارشناس امور نظامی چین، در مصاحبه‌ای با نشریه گلوبال تایمز اظهار داشت که جنگنده جی-۱۰، به ویژه پس از درگیری هند و پاکستان، به گزینه‌ای جذاب تبدیل شده است. او افزود: «جی-۱۰ یک گزینه مقرون به‌صرفه با رادار‌ها و موشک‌های قدرتمند است که قبلاً در نبرد‌ها موفق عمل کرده است.»

اندونزی همچنین در سال گذشته ۴۲ فروند جنگنده رافال فرانسه به ارزش ۸.۱ میلیارد دلار خریداری کرد که ۶ فروند از آنها سال آینده به نیرو‌های هوایی این کشور تحویل خواهد شد. این کارشناس چینی تأکید کرد که جاکارتا با انتخاب منابع مختلف برای تأمین سلاح و تجهیزات، رویکرد منطقی را در پیش گرفته است.