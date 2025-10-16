با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی برای روند رسیدگی به پرونده‌های کیفری در سلماس بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی با هدف بررسی روند رسیدگی به پرونده‌های کیفری، ارائه رهنمود به پلیس و تسریع در اجرای احکام به شهرستان سلماس سفر کرد.

در جریان این سفر، مجیدی بر لزوم دستگیری به‌موقع متهمان، تلاش برای تحقق صلح و سازش در صورت احقاق حق طرفین و اجرای دقیق احکام مدنی تأکید کرد.

مجیدی همچنین دستور داد تا از توقف غیرضروری پرونده‌ها در دادسرا جلوگیری و روند رسیدگی به آنها با سرعت، دقت و رعایت قانون دنبال شود.

این سفر با هدف نظارت میدانی بر عملکرد دستگاه قضایی و پلیس در سطح شهرستان سلماس و افزایش هماهنگی در اجرای عدالت کیفری اجرا شد.