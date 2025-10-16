کارشناس هواشناسی برای روزهای آینده وزش باد و گرد و خاک در خراسان جنوبی پیش بینی کرد.

پیش بینی وزش باد و گرد و خاک در خراسان جنوبی

پیش بینی وزش باد و گرد و خاک در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:بر اساس الگوی نقشه‌های پیشیابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده وزش باد و در برخی ساعات گرد و خاک قابل پیش بینی است.

زارعی افزود: روز‌های جمعه و شنبه علاوه بر افزایش سرعت وزش باد، با افزایش ابر همراه خواهد بود و دما هم در این مدت به طور نسبی کاهش پیدا خواهد کرد.

وی افزود:در شبانه روز گذشته سربیشه با حداقل دمای ۸ درجه سلسیوس خنک‌ترین و دهسلم و بندان مشترکاً با حداکثر دمای ۳۷ درجه گرمترین نقاط استان بودند؛ تغییرات دما در مرکز استان هم بین ۷ و ۳۰ درجه ثبت شده است.