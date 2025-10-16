پخش زنده
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» به مناسبت نخستین سالروز شهادت «یحیی السِنوار» رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس و فرمانده نبرد «طوفان الاقصی»، اعلام کرد شعله «طوفان الاقصی» خاموش نخواهد شد و خون رهبران شهید، مسیر مقاومت را برای نسلهای آینده استوارتر میسازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این بیانیه آمده است: اکنون یک سال از شهادت «یحیی السنوار» رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس، نماد انقلاب فلسطین و فرمانده نبرد «طوفان الاقصی» گذشته است و مردم و مقاومت فلسطین موفق به دستیابی به دستاورد ملی و توافقی شدند که تمام توطئههای دشمن را ناکام گذاشت.
حماس افزود: در نخستین سالروز شهادت فرمانده مجاهد و قهرمان، یحیی السنوار، با افتخار و سربلندی یاد زندگی پربار و مسیر مبارزاتی او را گرامی میداریم؛ او از دوران جوانی در میدان جهاد زیست و در ۲۳ سال اسارت، با استقامت و پایداری، زندانبانان صهیونیست را درهم شکست. پس از آزادی از زندان، راه آمادهسازی، سازماندهی و برنامهریزی را ادامه داد تا سرانجام در سپیدهدم ۷ اکتبر ۲۰۲۳ روزی را رقم زد که رژیم اشغالگر را در هم کوبید، ساختارش را لرزاند و افسانه شکستناپذیری ارتش آن را نابود ساخت، تا در نهایت در همان میدان نبرد به شهادت رسید، در حالی که در میان مبارزانش میجنگید.
در ادامه بیانیه آمده است: ما تأکید میکنیم که شهادت فرمانده یحیی سنوار و دیگر رهبران و چهرههای جنبش که پیش از او در مسیر جهاد و آزادی گام نهادند، تنها نیرو، استقامت و عزم ما و ملت و مقاومتمان را برای ادامه راه آنان و وفاداری به خون و فداکاریشان افزونتر خواهد کرد.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین اضافه کرد: شعله «طوفان الاقصی» همواره افروخته خواهد ماند، با روح پافشاری بر حقوق، اصول و وحدت ملی میتپد و آتش آن در دل ملت بزرگ ما هرگز خاموش نخواهد شد — هرچند فداکاریها سنگین باشد و قدرت دشمن افزون. ما بر پیمان خود با رهبران شهید باقی میمانیم: پرچم هرگز بر زمین نخواهد افتاد، بلکه برافراشته و در اهتزاز خواهد ماند، تا همه فرزندان ملت ما آن را نسل به نسل حمل کنند و از آن دفاع نمایند، تا زمانی که آزادی کامل و تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس محقق شود.
حماس تاکید کرد: در نخستین سالگرد شهادتت،ای ابو ابراهیم، آسوده بخواب؛ زیرا امانت را ادا کردی، در راه خدا جهاد نمودی، پرچم دشمن را به زیر کشیدی، غرور او را در هم شکستی و پایههای موجودیت ادعاییاش را لرزاندی. هرچند پیکر پاکت در میان ما در غزه نیست، اما روحت که در آسمانها پرواز میکند، گواهی میدهد که خون شهیدان، شکوه جاودان فلسطین و امت را مینگارد. دشمن در تحقق اهداف تجاوزکارانهاش در سرزمین غزه ناکام ماند و سرانجام ناچار به پذیرش آتشبس شد، در حالی که اسیرانش را تنها بر اساس اراده و شروط مقاومت بازپس گرفت.
در پایان بیانیه آمده است: رحمت، افتخار و جاودانگی بر روح فرمانده شهید قهرمان یحیی السنوار (ابو ابراهیم) و بر تمام کاروانهای شهدا از میان رهبران، فرزندان ملت و امت ما. از خداوند متعال خواستاریم آنان را در فردوس اعلی، در کنار پیامبران، صدیقان، شهیدان و صالحان جای دهد؛ و چه نیکو همراهانیاند آنان.
یحیی ابراهیم حسن السنوار که با لقب «ابو ابراهیم» شناخته میشد، در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴م (۲۵ مهر سال ۱۴۰۳) به دست نظامیان صهیونیست در شهر رَفَح (جنوب نوار غزه) به شهادت رسید.