برداشت کنجد از ۵۰۰ هکتار زمینهای کشاورزی در بخشهای وراوی، گله دار و اسیر شهرستان مهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: برداشت دانه روغنی کنجد از ۵۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی بخشهای وراوی، گلهدار و اسیر شهرستان مهر آغاز و پیش بینی میشود کشاورزان در هر هکتار حدود یک تن محصول برداشت کنند.
مرتضی شکوهی با بیان اینکه برداشت این محصول تا نیمه آبان ماه ادامه دارد افزود: در شرایط اقلیمی جنوب فارس، توسعه کشت کنجد میتواند به عنوان راهکاری موثر در مدیریت منابع آبی و افزایش بهرهوری اقتصادی کشاورزان مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: محصول برداشت شده به همت کارگاههای تولید ارده و شیرینیپزیهای این شهرستان و شهرستانهای همجوار خریداری میشود و به عنوان مواد اولیه صنایع غذایی نقش مهمی را ایفا میکند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: تامین بخشی از نیاز داخلی به دانههای روغنی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی مناطق شهری و روستایی از مزایای کشت این دانه روغنی است.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.