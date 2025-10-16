به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس‌راه استان مازندران،گفت: طرح ویژه کنترل سیستم روشنایی خودرو‌ها از هفته سوم مهر همزمان با سراسر کشور در محور‌های برون‌شهری مازندران آغاز شده و به‌صورت مستمر تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

سرهنگ عبادی با اشاره به حجم بالای تردد‌های شبانه در محور‌های مازندران افزود: نزدیک به ۱۰۰ واحد گشتی پلیس‌راه از ابتدای شب تا نیمه‌های شب در جاده‌ها مستقر هستند و انواع خودرو‌های سبک و سنگین را از نظر استفاده از چراغ‌های خیره‌کننده (زنون)، چراغ‌های الوان و نقص سیستم روشنایی کنترل و با متخلفان برخورد می‌کنند.

رئیس پلیس‌راه مازندران با تاکید بر جدیت اجرای قانون گفت: طبق ماده ۲۰۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، در صورت وجود نقص یا استفاده از چراغ‌های غیراستاندارد، تا زمان رفع مشکل از ادامه حرکت خودرو جلوگیری می‌شود و حتی در برخی موارد خودرو توقیف خواهد شد.

او آمار اولیه اجرای طرح را قابل توجه توصیف کرد و افزود: تا روز چهارشنبه، بیش از ۲ هزار فقره اعمال قانون انجام شده و حدود ۱۵۰ دستگاه خودرو به دلیل تکرار تخلف یا عدم توجه به اخطارها، به پارکینگ منتقل شده‌اند.

سرهنگ عبادی با هشدار نسبت به خطرات چراغ‌های غیراستاندارد تأکید کرد: چراغ‌های خیره‌کننده و نور‌های غیرمجاز باعث اختلال لحظه‌ای در دید رانندگان مقابل شده و احتمال وقوع تصادف را چندین برابر افزایش می‌دهند. بار‌ها شاهد حوادث تلخ به دلیل همین بی‌توجهی‌ها بوده‌ایم.

وی در پایان از رانندگان وسایل نقلیه شخصی و عمومی خواست: با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استاندارد‌های فنی، به‌ویژه در سیستم روشنایی، نه‌تنها از جریمه و توقیف خودرو جلوگیری کنند، بلکه از ایجاد خطر برای سایر رانندگان و کاربران جاده‌ای نیز پیشگیری نمایند.