وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر لزوم تبدیل فضا‌های تاریخی کردستان به کانون‌های فعال فرهنگی و تمدنی کشور گفت: سنندج را نباید با ساختمان‌های مدرن و سازه‌های جدید شناخت، بلکه باید آن را به‌عنوان نمادی درخشان از فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران‌زمین به ایرانیان و جهانیان معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری در دومین روز از سفر استانی خود به کردستان و در حاشیه بازدید از مسجد جامع تاریخی سنندج، این بنای ارزشمند را از زیباترین آثار تاریخی برجای‌مانده از دوران قاجار توصیف کرد و گفت: مسجد جامع سنندج یکی از جلوه‌های فاخر هنر و معماری ایرانی–اسلامی است که می‌تواند به یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری کشور تبدیل شود. این بنا جلوه‌ای از ایمان، هنر و تاریخ مردم کردستان را در خود جای داده و ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی افزود: برای توسعه گردشگری، باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهیم تا گردشگران بتوانند حداقل سه تا هفت روز در هر استان اقامت داشته باشند. در این مسیر، بنا‌های تاریخی و فرهنگی همچون مسجد جامع و عمارت خسروآباد نقش کلیدی در ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی استان ایفا می‌کنند.

صالحی‌امیری با اشاره به توافق انجام‌شده میان وزارت میراث‌فرهنگی، استانداری کردستان و نمایندگان استان اظهار کرد: در قالب این توافق مقرر شد عمارت تاریخی خسروآباد به‌عنوان موزه منطقه‌ای کردستان تعریف و راه‌اندازی شود. بر این اساس، مجموعه‌ای از اشیای تاریخی مرتبط با حوزه تمدنی کردستان که در موزه ملی ایران و سایر موزه‌ها نگهداری می‌شود، به این موزه منتقل خواهد شد تا این عمارت به یکی از جاذبه‌های محوری گردشگری کشور تبدیل شود.

او همچنین از اجرای طرح ملی تولید محتوای تخصصی سه‌زبانه برای معرفی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور خبر داد و افزود: در قالب این طرح، گروهی از کارشناسان و متخصصان حوزه محتوا به استان کردستان اعزام خواهند شد تا ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و صنایع‌دستی این منطقه را مستندسازی کرده و در قالب محتوای چندرسانه‌ای برای معرفی داخلی و بین‌المللی منتشر کنند.

صالحی‌امیری با تأکید بر اینکه «سنندج را باید به نام فرهنگ، تمدن و هویت تاریخی‌اش شناخت» گفت: تنها داشتن بنا کافی نیست؛ باید هر اثر تاریخی را به قطب فرهنگی زنده و فعال تبدیل کرد. هر یک از این آثار حامل پیام و گفتمان فرهنگی خاصی است که باید احیا و معرفی شود.

وی با اشاره به وضعیت برخی بنا‌های در معرض خطر تاکید کرد: تمام آثار تاریخی آسیب‌پذیر در اولویت مرمت قرار گرفته‌اند. بخشی از هزینه‌های مرمت توسط وزارتخانه تامین می‌شود، بخشی از طریق مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و مشارکت بخش‌خصوصی و بخشی نیز با همکاری استانداری‌ها و منابع محلی تأمین خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه خاطرنشان کرد: در کشور بیش از یک میلیون اثر شناسایی‌شده تاریخی وجود دارد که از این میان، ۴۳ هزار اثر ثبت ملی شده و حدود ۱۵ هزار بنای تاریخی فعال در کشور داریم. این حجم از آثار تمدنی، ظرفیت بی‌نظیری برای ایران به‌شمار می‌رود، اما منابع مالی ما محدود است و تحقق اهداف مرمتی و حفاظتی نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهاد‌های ملی و استانی است.

وی با اشاره به برنامه‌های آتی وزارتخانه اظهار داشت: یکی از اقدامات اساسی ما در سال گذشته، تدوین و اجرای طرح نظام‌مندسازی سازه‌های تاریخی کشور است که به‌زودی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد. این طرح، رویکردی نوین در صیانت، مرمت و بهره‌برداری فرهنگی از میراث تاریخی کشور خواهد بود.

صالحی‌امیری در پایان با بیان اینکه «کردستان نمونه‌ای درخشان از پیوند میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است» گفت: این استان از تمامی مؤلفه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی برخوردار است و می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری کشور تبدیل شود. هر آنچه از زیبایی، اصالت و فرهنگ در ایران وجود دارد، در کردستان به‌صورت یکجا جمع شده است. وظیفه ما حفظ، مرمت و معرفی این گنجینه گرانبها به مردم ایران و جهانیان است.

پیش از بازدید از مسجد جامع سنندج، وزیر میراث‌فرهنگی از عمارت تاریخی مشیر دیوان و عمارت آصف نیز بازدید کرده و در گفت‌و‌گو با مدیران استانی، بر لزوم احیای بنا‌های تاریخی و بهره‌برداری فرهنگی از این آثار تاکید کرده بود.