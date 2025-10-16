در روز جهانی عصای سفید، جمعی از روشندلان استان قزوین گرد هم آمدند تا از توانمندی‌ها، دغدغه‌ها و آرزو‌های خود بگویند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در مدرسه نابینایان، ۴۰ دانش‌آموز نابینا در چهار مقطع تحصیلی از آمادگی تا پایان متوسطه دوم مشغول به تحصیل‌اند. اما مسیر آموزش برای آنان با چالش‌های فراوانی همراه است.

نبود تجهیزات آموزشی مناسب مانند دستگاه پرکینز و پرینتر بریل، زمین ورزشی استاندارد از جمله کمبود‌هایی است که دانش‌آموزان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در سطح شهر نیز، مناسب‌سازی معابر برای تردد نابینایان با مشکلاتی مواجه است نبود راهنمای صوتی در چهارراه‌ها، و کمبود رمپ‌های استاندارد، از جمله مواردی است که نیازمند توجه جدی مسئولان شهری است.

بیش از پنج هزار نابینا و کم‌بینا در استان قزوین تحت حمایت بهزیستی قرار دارند. اما برای رسیدن به استاندارد‌های لازم، نیاز به تلاش همه‌جانبه دستگاه‌ها و تخصیص اعتبارات ملی و استانی وجود دارد.