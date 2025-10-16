پخش زنده
فرماندار شهرستان پلدشت گفت: ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۱ درصد جمعیت روستایی این شهرستان از نعمت گاز بهرهمند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار شهرستان پلدشت گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهرهای پلدشت و نازک و ۹۱ درصد از اهالی روستاها با جمعیتی بالغ بر ۲۷ هزار ۵۲۰ نفر در این شهرستان مرزی از نعمت گاز بهرهمند هستند.
رعنا قربانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر گاز رسانی به ۹ روستای شهرستان پلدشت در دست اجراء میباشد که تاکنون از ۹۷ درصد پیشرفت اجرایی برخوردار میباشد که تلاش میشود تا پایان نیمه اول سال آینده تمام روستاهای شهرستان پلدشت از نعمت گاز بهرهمند شوند.
جعفر مدار رئیس اداره گاز شهرستان پلدشت گفت: در اجرای عملیات گاز رسانی به ۹ روستای شهرستان تاکنون بیش از ۱۲۰ کیلو متر شبکه داخلی روستاها و بیش از ۵۰ کیلو متر خط تغذیه فولادی اجراء شده؛ که برای اجرای این طرح تاکنون بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده است.