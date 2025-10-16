رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: سرقت از منزل در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ۲۴ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ علی اسدبیگی افزود: کشفیات پلیس در زمینه سرقت منزل نیز، نیمه نخست امسال ۲۸ درصد افزایش داشته است.

او تاکید کرد: ۷۵ درصد از سارقان منزل غیر بومی هستند که در این راستا از ابتدای سال تا پایان شهریور ۱۶ متهم غیربومی شناسایی و دستگیر شدند.

رییس پلیس آگاهی استان همدان تصریح کرد: به تازگی یک باند سرقت سه نفره که در مناطق بالای شهر همدان اقدام به سرقت از آپارتمان‌ها می‌کردند شناسایی و ۲ نفر از آنها در خارج از استان دستگیر شدند.

سرهنگ اسدبیگی گفت: این افراد از بالکن طبقات اول آپارتمان‌های فاقد حفاظ وارد منزل شده و طلاجات و تلویزیون را به سرقت می‌بردند.

او افزود: سارقان غیربومی که سن آنها ۲۵ و ۳۰ ساله است دارای سابقه سرقت در سایر استان‌ها نیز بوده که عوامل اداره مبارزه با سرقت محل اختفای آنها را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان تاکیدکرد: ۲ نفر از اعضای این باند در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند و دستگیری نفر سوم هم در دستور کار است.

سرهنگ اسدبیگی افزود: این افراد دارای سابقه سرقت در دیگر استان‌های کشور نیز بودند که با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.