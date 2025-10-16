به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مرحومه بانو صغری عبادی مادر شهید جواد کارگریان از شهدای دوران دفاع مقدس در شهرستان کازرون به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع و تدفین مرحومه صغری عبادی روز جمعه ۲۵ مهرماه ساعت ۱۰ صبح در بهشت زهرای کازرون برگزار می‌شود.

فرمانده شهید جواد کارگریان از شهدای کارمند بنیاد شهید کازرون، سال ۱۳۶۴ در سن ۲۴ سالگی در عملیات والفجر هشت منطقه فاو به شهادت رسید.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.