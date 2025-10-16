به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: در مرحله دوم طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، ۶۴۶ مؤدی مالیاتی استان خراسان جنوبی با انتخاب هدفمند محل مصرف مالیات خود، در اجرای پروژه‌های عمرانی بهسازی راه اصلی محور بیرجند–قاین مشارکت داشته‌اند.

کریمدادی افزود: این محور که از مسیر‌های پرتردد و راهبردی استان محسوب می‌شود، برای اجرا نیازمند ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار بود که با همراهی مؤدیان مالیاتی به‌صورت صددرصدی تأمین اعتبار شده است.

وی با اشاره به اهمیت این محور در افزایش ایمنی جاده‌ای و کاهش تصادفات گفت: اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها موجب شده مردم اثر مستقیم پرداخت‌های خود را در توسعه زیرساخت‌های حیاتی استان ببینند و نقش خود را در آبادانی خراسان جنوبی به‌صورت ملموس احساس کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان افزود: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، یکی از ابتکارات مهم نظام مالیاتی کشور در جهت مردمی‌سازی حکمرانی اقتصادی است و تأمین اعتبار پروژه محور بیرجند–قاین نمونه‌ای روشن از مشارکت داوطلبانه مؤدیان در پیشبرد توسعه است.