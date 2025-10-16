مراسم اهدای سه‌هزار و پانصد فقره سند مالکیت در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر با حضور معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خرمشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آهنگ توسعه در استان خوزستان به صدا درآمده و این اقدام، نخستین گام در مسیر برنامه‌های توسعه‌ای آینده است.

حسن بابایی با تأکید بر لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها برای حل مشکلات مالکیتی کشور افزود: رفع تداخلات اراضی که باید شش سال پیش به پایان می‌رسید، هنوز تکمیل نشده است و نیازمند بازنگری در روند اجرای حدنگاری در استان‌هایی مانند ایلام هستیم.

او ادامه داد: تمام هزینه‌های مربوط به تهیه و صدور این اسناد، به صورت رایگان برای صاحبان زمین‌ها انجام شده است.

رئیس دادگستری استان خوزستان، با اشاره به اهمیت رفع مشکلات مالکیت در منطقه گفت: این حرکت اقدامی در راستای ادای دین به مردم آبادان و خرمشهر است و دادگستری استان خوزستان با دریافت گزارش‌های مردمی و نمایندگان دو شهرستان، در راستای رفع مشکلات قضایی و مالکیتی تلاش کرده است.

دراین مراسم سه‌هزار و پانصد فقره سند مالکیت نخیلات شهرستان آبادان و اسناد مالکیت اراضی نیشکر شهرستان خرمشهر به صاحبان خود تحویل داده شد