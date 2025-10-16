پخش زنده
امروز: -
روش های درمان سرطانهای کولورکتال در همایش شیراز بررسی شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شانزدهمین همایش سالیانه کولورکتال با تمرکز بر تازهترین چالشهای تشخیص و درمان سرطانهای روده بزرگ، در مجتمع فرهنگی، آموزشی و ورزشی ولایت شیراز برگزار شد .
احمد ایزدپناه، رئیس کنگره سالیانه کولورکتال گفت: این همایش امسال نیز همچون سالهای گذشته با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از پرستاران، متخصصان و جراحان عمومی کشور برگزار شده است .
وی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام بیماری اظهار کرد: در صورت شناسایی بهموقع، سرطان کولورکتال با هزینه کمتر و نتایج درمانی مطلوبتر قابل کنترل است، اما در مراحل پیشرفته، درمان دشوار و پرهزینه خواهد بود.